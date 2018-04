Trump ha inviato Pompeo da Kim Jong-un | incontro segreto a Pasqua

Trump ha inviato Pompeo da Kim Jong-Un. E benedice un futuro trattato di pace in Corea : Donald Trump ha inviato con successo un suo alto emissario - il Segretario di Stato in pectore - ad un incontro faccia a faccia con il dittatore nordCoreano Kim Jong-Un. Un incontro che ha avuto luogo durante le feste di Pasqua per creare le condizioni di uno storico summit bilaterale tra i leader dei due Paesi...