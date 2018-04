Trump conferma l' incontro Pompeo-Kim

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordcoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump . A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times , che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

La Casa Bianca sembra aver confermato che una pornostar venne pagata per non divulgare informazioni su Trump : La Casa Bianca sembra aver confermato che una pornostar venne pagata per non rivelare alcune informazioni su Donald Trump. Durante la conferenza stampa di ieri, mercoledì 7 marzo, Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha fatto riferimento a un