Truffa rimborsi Irpef per 25 milioni | sequestri anche a Scafati | 28 indagati

Fisco - maxi Truffa da 25 milioni di euro : 28 indagati in tutta Italia per rimborsi Irpef non dovuti : Inserivano nel modello 730 spese mediche fasulle e crediti inesistenti per ottenere rimborsi Irpef gonfiati. Poi versavano parte di questa somma – tra il 30 e il 50 per cento – all’organizzazione criminale. È una maxi truffa da più di 25 milioni di euro quella sgominata oggi dalla Guardia di finanza di Castellammare di Stabia. Ventotto gli indagati, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ...

Castellammare - Falsi rimborsi Irpef - fiamme gialle scoprono Truffa ai danni dello Stato : Gli ultimi articoli di Cronaca Piano di Sorrento - Incendio nella notte lungo la statale 163 Amalfitana Castellammare - Comunali e appalti pubblici, la lente della DDA sulla scarcerazione di ...

Falsi rimborsi Tim - torna online la vecchia Truffa/ Polizia di Stato : “Non abboccate - non cliccate sul link” : Falsi rimborsi Tim, torna online la vecchia truffa. La Polizia di Stato torna ad avvertire: “Non abboccate, non cliccate sul link”. Le ultime notizie sul nuovo allarme(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Banche venete - altolà M5s sul decreto per i rimborsi ai Truffati : “Gentiloni non si azzardi - servono più soldi e criteri diversi” : Per il decreto attuativo del “fondo di ristoro finanziario” da 25 milioni l’anno per quattro anni inserito nell’ultima legge di Bilancio sono scaduti i termini venerdì 30 marzo. Ma il M5s chiede al governo uscente di non procedere. E lasciare al prossimo esecutivo il compito di stabilire come risarcire i risparmiatori vittime di reati bancari, a partire da quanti hanno perso denaro investito in azioni e obbligazioni di ...