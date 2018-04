Truffa nel settore farmaceutico | perquisizioni al Pirellone «La Regione è parte lesa»

La finanza perquisisce la Regione : s'indaga per Truffa nel settore farmaceutico - Pirellone parte lesa : L'inchiesta per truffa, non ci sono funzionari coinvolti. Nel fascicolo già iscritte alcune persone

Chiaverano. Tornano i Truffatori - anziani presi di mira da finti venditori Enel : Telefonano a casa per fissare un appuntamento Si spacciano per esperti in fotovoltaico, ma non è vero

Whatsapp - ecco cosa è la Truffa 'Martinelli' : avvisati urgentemente gli utenti : Whatsapp ha rivoluzionato il modo di comunicare. Da quando esistono gli smartphone nessuna app di messaggistica ha raggiunto il suo livello di diffusione. È difficile credere che oggi, chi abbia un iPhone o un telefono Android, non abbia installata la popolare app. I numeri degli store raccontano che nessuno della concorrenza riesce a raggiungere i numeri di un'applicazione che ormai rappresenta una vera e propria piattaforma. Il rovescio della ...

Enel avvisa gli utenti : 'Boom di email Truffa - non cliccate sugli indirizzi web' : Enel invita la sua clientela a porre la massima attenzione alle e-mail truffa e ai tentativi di raggiro. A seguito di nuove segnalazioni in merito a mail dal contenuto ingannevole, inviate da un ...

Truffate decine di anziani nel Nord Italia - 32 indagati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Diffusissime finte mail rimborso Enel : Truffa e bufala da riconoscere : Ci risiamo, di nuovo nel mirino le finte mail rimborso Enel che stanno colpendo molti account di posta elettronica in questi giorni. La società di distribuzione, come pure accaduto in passato, non c'entra niente con queste missive che rappresentano un serio pericolo di truffa per i consumatori, oltre che delle bufale vere e proprie. Di seguito spiegheremo quali rischi si celano dietro la nuova ondata sul web. Come si presentano le finte mail ...

Assenteismo - indagati per Truffa 11 dipendenti Assl nel Sassarese : Andavano al bar oppure al market durante gli orari di lavoro, oppure timbravano i cartellini dei colleghi. Per questo la procura di Sassari ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di ...

Lazio - Truffa De Vrij/ Hacker ruba due milioni di euro che dovevano finire nelle casse del Feyenoord : Lazio, truffa De Vrij: rubati due milioni di euro alla società biancoceleste da parte di un Hacker, introdottosi nello scambio di email con il Feyenoord. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Truffa nelle spedizioni - prendevano merce e sparivano : rubati anche strumenti della band di Zucchero : I carabinieri hanno arrestato sette persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere con carattere transnazionale per commettere i reati di Truffa, falso e sostituzione di persona. Gli ...

MIlena Gabanelli e la "Truffa dei telefonini" : "Cosa di più ripararli che comprarli nuovi - cosa c'è dietro" : La grande "truffa dei telefonini". MIlena Gabanelli, sul Corriere della Sera, mette alla berlina le "grandi aziende" hi-tech che, parole della fondatrice di Report, "possono fare letteralmente quello che vogliono, e noi subire, perché tanto le leggi arrivano sempre dopo". Il concetto è semplice: fan