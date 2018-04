Truffa delle fustelle | assolti medici e farmacisti | non frodarono la Asl

La Truffa delle mozzarelle : cinque veterinari tra i 12 indagati : La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha emesso l'avviso di conclusione indagine per 12 persone, tra cui cinque medici veterinari dell'Asl di Caserta, indagate per truffa,...

"Nonna detective" fa arrestare Truffatori seriali : si vantavano su Fb delle loro imprese : Le lezioni di carabinieri al centro anziani contro i truffatori si sono rivelate utili per una 74enne padovana, che le ha messe a frutto avvisando i militari di Padova e facendo arrestare due pericolosi pregiudicati. ...

Ex veggente - fine inchiesta : 'Fantomatico progetto delle croci - Truffa da quattro milioni' : BRINDISI - fine delle indagini sul fantomatico progetto delle croci e sulle finte doti mistiche di Paola Catanzaro, già Paolo, con conferma dell'accusa di essere stata a ideatrice e promotrice di un'...

Truffa delle finte ereditiere a Roma : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Individuavano sui social o all’interno di negozi le loro vittime, ammaliandole con il loro affetto, per poi raggirarle. Due donne, madre e figlia, di 44 e 26 anni, avevano studiato un modo veramente efficace per Truffare le loro prede e farsi consegnare i risparmi di una vita ma sono state scoperte dalla polizia di Frascati, alle porte di Roma.Con un uomo, in particolare, era nato in tal modo un legame ...

Elezioni - la Truffa delle quote rosa : così i partiti aggirano il Rosatellum. E nei collegi sicuri trionfano gli uomini : La legge c’è e i partiti sanno già come aggirarla. Le quote rosa introdotte dal rosatellum volevano garantire equilibrio nei due rami del Parlamento, attraverso alcune regole: soglia massima del 60% di candidature per entrambi i generi all’uninominale e alternanza uomo/donna al plurinominale, dove anche in questo caso nessuno dei due generi può essere capolista oltre il 60%. Regole che per la Camera valgono su base nazionale e per il ...