Trovati morti altri quattro randagi | il sindaco | ' Porre fine a questa barbarie'

Pila - valanga travolge gruppo di sciatori : due morti e due Trovati in vita | : Soccorritori ancora al lavoro per individuare altre persone coinvolte. I sommozzatori stanno anche cercando nelle acque del vicino lago

Trevi - due 40enni Trovati morti in casa : c'è il sospetto dell'overdose : Avevano rispettivamente 42 e 48 anni i due uomini trovati morti questa mattina a Trevi, in zona Faustana e nella frazione di Bovara. I quarantenni, rintracciati senza vita nelle rispettive abitazioni, ...

Coppia di ex soldati Usa Trovati morti in casa : ipotesi omicidio-suicidio : I cadaveri di una Coppia di ex soldati americani della base Usa di Vicenza sono stati ritrovati nel pomeriggio di Pasquetta, lunedì 2 aprile, in un'abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino. ...

“Trovati morti”. Vicenza - erano due ex militari Usa. La città è sotto choc : a fare la scoperta è stato il sacerdote - il quale poi ha fatto una sconvolgente confessione sui due : Nel giorno di Pasquetta una notizia sconvolgente arriva a turbare l’Italia. I corpi senza vita di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio intorno alle 15:30, in una abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie, forse strangolandola, e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. La donna, casalinga, aveva 44 anni, il ...

Vicenza - coppia di ex soldati Usa Trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio : I cadaveri di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio in una abitazione di Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. Sul posto i Carabinieri. La donna aveva 44 anni, il marito 48. I due erano ex soldati della base Usa di Vicenza, ora civili. A fare la scoperta è stato il prete del comando Usa, insospettito dalla ...

Bimbo e adolescente morti in un casolare - Trovati i resti dei corpi : si pensa a un caso di pedofilia : Choc a Porto Recanati. Dal casolare dell'orrore saltano fuori altri resti umani: sono sicuramente due i corpi sepolti nel terreno adiacente all'Hotel House. Uno potrebbe essere di un bambino . L'altro ...

39 cittadini indiani rapiti dall’ISIS nel 2014 sono stati Trovati morti in una fossa comune a Baghdad - in Iraq : L’India ha confermato che i corpi di 39 cittadini indiani che erano stati rapiti dallo Stato Islamico in Iraq nel 2014 sono stati trovati in una fossa comune. Il ministro degli Esteri Sushma Swaraj ha detto che è stato fatto un The post 39 cittadini indiani rapiti dall’ISIS nel 2014 sono stati trovati morti in una fossa comune a Baghdad, in Iraq appeared first on Il Post.

28enne - madre e nonna Trovati morti in casa : Tre persone sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Si tratta di un ragazzo di 28 anni , della madre di 58 anni e della nonna di 88 anni . ...

