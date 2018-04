Trionfo della Sardegna al Vinitaly | oltre 40 premi Le migliori cantine

«Molly’s Game» : Trionfo della donna emancipata : Prendi le carte, punta le fiches, cerca il bluff, all in, belly buster, passa, vedi, hai vinto. Prima di trasferirsi a Los Angeles ed essersi quasi qualificata alle Olimpiadi Invernali del 2002, Molly Bloom, del poker, sapeva poco e nulla. Non sapeva della musica jazz in sottofondo che distende i nervi dei giocatori, delle candele profumate che gli fanno puntare più in alto, dei crediti e delle percentuali che l’avrebbero fatta ...

Isola dei famosi - è il Trionfo di Nino Formicola : lo sfregio in finale prima della festa : È Nino 'Gaspare' Formicola il vincitore dell'Isola dei famosi 2018. Nella finale condotta da Alessia Marcuzzi , il comico ha battuto all'ultima sfida del televoto Bianca Atzei, mentre Amaurys Perez si ...

Beyoncè al Coachella 2018 in stile nefertiti/ Spopola l'hashtag #Beychella : il Trionfo della regina nera : Beyoncé al Coachella 2018 in stile nefertiti: l'incredibile performance della cantante, prima donna di colore ad esibirsi in prima linea nel festival californiano.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:12:00 GMT)

Rugby - Guinness Pro 14 2018 : miracolo della Benetton Treviso - Trionfo a Leinster : Giornata da ricordare per il Rugby italiano. Nel Guinness Pro 14 infatti, dopo la vittoria delle Zebre in casa sui Dragons, arriva uno storico trionfo per la Benetton Treviso che batte in trasferta il Leinster: a Dublino arriva una rimonta pazzesca conclusa con il 17-15 finale. Questa può essere sicuramente la ciliegina sulla torta su un torneo giocato davvero in maniera eccezionale dai Leoni. Richardt Strauss (6') sembra mettere subito le cose ...

Fabrizio Frizzi - il Trionfo di ascolti di Carlo Conti alla prima puntata della Corrida : Parte col botto la prima puntata della Corrida su Rai Uno condotta da Carlo Conti che può già esultare per i primi dati di ascolto. La nuova trasmissione si apre con l'implicito ricordo di Fabrizio ...

VOLLEY / Cronaca di una notte magica. Il Trionfo della Bunge Ravenna in Challenge Cup : Giovedì 12 Aprile 2018 A venticinque anni di distanza Atene parla di nuovo Ravennate. Nel '93 il Messaggero vinceva la Coppa dei Campioni, oggi la Bunge solleva la Challenge Cup, superando sul loro ...

Edicola : le due facce della medaglia Champions - dal Trionfo della Roma al fallimento del Barcellona : Il Corriere dello Sport: "Roma nel mito" Il quotidiano Romano celebra a sua volta la squadra di di Francesco parlando di "leggendaria remuntada". TuttoSport: "Estasi Roma!" Il giornale torinese si ...

VIDEO Augusta Masters 2018 : gli highlights della quarta giornata. Putt perfetto alla 18 e Trionfo per Patrick Reed! Colpi da sballo per Jordan Spieth : Patrick Reed trionfa nell’Augusta Masters e porta a casa il primo torneo dello Slam del 2018. Splendida la prova dello statunitense, sempre al comando a partire dal secondo giro e capace di resistere alla rimonta di avversari sulla carta più quotati per poi piazzare il Putt decisivo che ha mandato in visibilio il pubblico della Georgia. Sul podio sono saliti anche Rickie Fowler e Jordan Spieth, quest’ultimo autore del miglior giro di ...

Pisa - completato il restauro del 'Trionfo della morte' di Buffalmacco - : L'opera sarà ricollocata in parete, nel camposanto monumentale della città toscana, il prossimo 17 giugno. Era stata danneggiata durante la Seconda guerra mondiale

Restaurato Trionfo della morte a Pisa : "Ora possiamo dire - ha aggiunto Paolucci - che il 17 giugno l'ultima ferita inferta dalla guerra al patrimonio artistico italiano sarà risarcita e consegniamo al mondo intero il recupero completo di ...

Il Trionfo della Morte - concluso il restauro. Le foto : Grazie all'intreccio di tecnica, scienza e storia dell'arte, «finalmente, ha concluso il dott. Paolucci il 17 giugno 2018, l'ultima ferita inferta dalla guerra al patrimonio artistico italiano sarà ...

F1 - il Trionfo di Vettel mina le certezze della Mercedes : F1, il trionfo di Vettel mina le certezze della Mercedes F1, il trionfo di Vettel mina le certezze della Mercedes Continua a leggere

Superbike - Round Thailandia 2018 : Trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : La Ducati di Chaz Davies centra il primo successo in Thailandia della Casa di Borgo Panigale. Gara-2 della seconda prova del Mondiale 2018 di Superbike sorride al gallese che ha preceduto il duo Yamaha composto da Michael Van der Mark ed Alex Lowes. In quarta piazza Johnny Rea che, approfittando del settimo posto di Marco Melandri (Ducati), conquista la vetta della classifica mondiale in sella alla Kawasaki. Ritiro per l’altra verdona di ...