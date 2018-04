Trieste - resta incinta : il capo le offre un contratto indeterminato : Quando è rimasta incinta Delia Barzotti , di origine palermitana, stava lavorando solo da un anno alla Cpi-Eng , un'azienda triestina di ingegneria e progettazione meccanica. La donna aveva un ...

Spacciavano in centro a Trieste - arrestata coppia di nigeriani : L'uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti circa 30 grammi l'uno di marijuana, nonchè oltre 700 euro in contanti, mentre la donna veniva trovata in possesso di una confezione ...

Trieste - MORTO ANZIANO ACCOLTELLATO : ARRESTATA LA MOGLIE/ Ultime notizie - la donna ha confessato : TRIESTE, MORTO ANZIANO 73enne ACCOLTELLATO nel salotto di casa: ARRESTATA la MOGLIE che ha confessato il delitto. Ultime notizie, movente e ricostruzioni: "futili motivi"(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 11:22:00 GMT)

Al Teatro Verdi di Trieste resta in scena Barbato : Terzo ko giudiziario per la Fondazione. La Corte d'Appello rigetta il ricorso: 'Illegittimo il licenziamento' dello scenografo

Trieste - furto negli uffici Acegas di via Carbonara : arrestato : Ad allertare la polizia è stato l'addetto alla videosorveglianza che attraverso la telecamera ha visto l'uomo scavalcare la recinzione e fuggire in via D'Alviano

Trieste - arrestato per spaccio 20enne afghano : Il giovane è stato condotto nella casa circondariale del Coroneo. Gli agenti hanno recuperato da terra oltre 2 grammi di hashish che aveva gettato sotto una vettura prima di esser fermato

Trieste - arrestato il presidente di una comunità per minori. “Ospiti maltrattati - ha anche tentato di far sesso con loro” : Ha maltrattato i minorenni ospiti della comunità, li ha insultati con ingiurie a sfondo razziale e con alcuni ha anche tentato approcci sessuali in cambio di denaro. Ne è convinta la procura di Trieste che ha chiesto e ottenuto dal gip l’arresto del presidente della comunità La Fonte di Prosecco, in provincia di Trieste. L’uomo, secondo l’ipotesi investigativa, ha anche imposto, in alcuni casi, che venissero serviti alimenti ...

