Trieste | da settembre in classe lo sloveno

Le tappe di Festival Show 2018 - da luglio a settembre con finalissima a Trieste : Sono state comunicate le tappe di Festival Show 2018, la tournée organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, al via il prossimo 8 luglio al Prato della Valle di Padova. La seconda tappa della tournée itinerante estiva si terrà il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia). A seguire, verrà coinvolta la città di Bibione (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith. Il 21 agosto sarà la volta della Beach Arena a Lignano ...