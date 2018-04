Tre senatori della Südtiroler Volkspartei presentano una proposta di legge per

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Reintrodurre cinque feste soppresse 40 anni fa per permettere alle "persone credenti" di "celebrare le ricorrenze religiose, ma anche ai non credenti che potrebbero dedicare le giornate alle attività di tempo libero". È questo il motivo che ha spinto treSüdtiroler, il partitominoranza di lingua tedesca, di presentare ladi. A riportarlo è Il Messaggero.I cinque giorni festivi da risuscitare - in tutta Italia, non solo in provincia di Bolzano - sarebbero San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione (festività "mobile" che cade 40 giorni dopo la Pasqua), la Pentecoste (altra festività mobile, il primo lunedì 50 giorni dopo Pasqua), il Corpus Domini (sessanta giorni dopo Pasqua) e il 29 giugno, giorno dei Santi Pietro e Paolo che viene festeggiata solo a RomaLe cinque festività furono soppresse ...