Tre cittadini romeni arrestati a seguito di rissa

Proprietario di un B&b di Trento vuole ospitare 7 migranti. Proteste e atti intimidatori dai concittadini : L'intento di Gabriele Buscaini, Proprietario di un B&b a San Lorenzo Dorsino, piccolo comune di 1600 abitanti in provincia di Trento, era quello di destinare parte del suo locale all'accoglienza di 7 migranti. Un' iniziativa assolutamente sgradita agli abitanti della zona che hanno manifestato fino ad arrivare agli atti intimidatori.Buscaini, infatti, si è visto bruciare la finestra di un appartamento che non è però ...

Fisco : cittadini - ecco come saranno spese le vosTre tasse : Il progetto è dell'Agenzia delle Entrate. Da quest'anno, chi ha presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017 potrà sapere come sono state impiegate le imposte pagate l'anno prima - La novità ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nessun esecutivo senza Di Maio premier - no ad alTre persone non elette dai cittadini” : “Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica”. A dirlo a Radio 24, è l’esponente del Movimento 5 stelle, e candidato ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino durante la trasmissione 24Mattino. “A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e ...

Venezia : Baldin (M5S) - Cdm non vuole che cittadini decidano su separazione da MesTre : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - “Questo referendum non s'ha da fare: il Consiglio dei Ministri non vuole che i cittadini di Mestre e Venezia decidano del loro futuro”. L'accusa giunge dalla Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin. “Sembrava che finalmente la popolazione potesse espr

Cina : cittadini con un basso punteggio non potranno prendere aerei e Treni : La nuova iniziativa proveniente dalla Cina potrà sicuramente non piacere a tutti. Già allo scorso novembre si era parlato di una news secondo cui la Cina avrebbe iniziato ad assegnare ad ogni cittadino un 'punteggio social' proprio come nella serie Black Mirror. In base a questo sistema, ai cittadini viene assegnato un punteggio sulla base dei loro comportamenti con il resto del mondo che li circonda. Inizialmente si pensava che questo sistema ...

Meno tasse per i big. Cittadini cosTretti a... : I Cittadini vengono tartassati dalle tasse, le multinazionali no e vedono le proprie tasse calare drasticamente. Quelle tasse che non versano le pagano i Cittadini degli Stati. E' il risultato di uno studio pubblicato l'11 marzo scorso dal Financial Times, Segui su affaritaliani.it

pat * "Scienza a ore sei" : aperitivi e chiacchiere tra ricercatori e cittadini Al MUSE di Trento da mercoledì 21 marzo - : È questo lo spirito di "Scienza a ore sei", la nuova serie di aperitivi scientifici che vedrà protagonisti ricercatori e comunicatori di Università di Trento, MUSE-MUSEo delle Scienze, Fondazione ...

Rissa davanti ad un locale - arrestati Tre cittadini extracomunitari a Catanzaro : Per motivazioni ancora in corso di accertamento investigativo, danno luogo ad una Rissa davanti ad un locale: tratti in arresto tre cittadini extracomunitari. E' accaduto nel quartiere di Catanzaro ...

Svizzera - referendum No Billag : olTre il 70% dei cittadini contro l’abolizione del canone radiotelevisivo : Il 71% degli svizzeri vuole continuare a pagare il canone radiotelevisivo del servizio pubblico. Si tratta della prima proiezione presentata dall’istituto demoscopico Gfs.bern, che opera per conto dell’ente radiotelevisivo Ssr, sul referendum No Billag di domenica 4 marzo, sostenuto dai partiti di destra in nome del libero mercato. Il governo elvetico aveva però avvertito che il servizio pubblico è essenziale per tutelare i diritti delle ...

#Bastavitalizi e le alTre proposte dei cittadini ai partiti su Change.org : “Quello dei vitalizi è uno dei più grandi scandali della Repubblica. Per gli sfacciati privilegi che i parlamentari si sono dati, per lo spreco di risorse che hanno comportato e comporteranno, per il peso che continueranno ad avere sui bilanci di Camera e Senato, dunque sulle finanze pubbliche. C’è un esercito di oltre duemila ex deputati e senatori che gode di questi ingiustificati trattamenti”: Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro, ...