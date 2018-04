Trapani | controlli a Mazara | un arresto e due denunce

liberoquotidiano

: Rifiuti abbandonati a #Marsala, attivate 20 telecamere per i controlli - GDS_it : Rifiuti abbandonati a #Marsala, attivate 20 telecamere per i controlli - LaSberla : Ospedale Trapani, giovedì controlli gratuiti per le donne - GDS_it : Controlli a #Castelvetrano, un arresto per furto di materiale ferroso -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Continuano in maniera serrata idei carabinieri sulle periferie didel Vallo, in provincia di. In particolare, nel quartiere didue, i militari si sono concentrati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti spesso venduti a minorenni. Di