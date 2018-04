Traffico in tilt sull’A1 | 14 km di coda

Incidente stradale/ Milano - camion si ribalta dopo schianto : un ferito - Traffico in tilt (13 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 13 aprile 2018. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto: un ferito, traffico in tilt.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:26:00 GMT)

Roma - voragine a via Flaminia / Strada chiusa e chilometri di fila - Traffico in tilt : Roma, voragine a via Flaminia: Strada chiusa e chilometri di fila. traffico in tilt e situazione in evoluzione negativa. Continuano le polemiche sulla situazione delle strade nella capitale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:26:00 GMT)

Roma : Voragine a Via Flaminia - Traffico in tilt : Roma- E’ stato chiuso al traffico il tratto di via Flaminia tra Via Nicaragua e Via Bevagna nelle due direzioni. Questo a causa di una Voragine che si e’ aperta nel manto stradale. Disagi al traffico con code a partire da Prima Porta. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini del gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: Voragine a Via Flaminia, traffico in tilt proviene da RomaDailyNews.

INCIDENTE IN A10 - TIR ROVESCIATO/ Autostrada riaperta dopo quattro ore : Traffico in tilt a Genova centro : INCIDENTE in A10, camion di traverso: Autostrada chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:22:00 GMT)

Incidente in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt - riaperta una corsia| : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

Incidente in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt - riaperta una carreggiata : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

Sicilia : forestali in piazza - Traffico in tilt a Palermo : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - forestali in piazza Palermo e il traffico va in tilt. Sono quasi duemila, secondo fonti della Questura, i lavoratori Siciliani forestali, dei consorzi di bonifica e dell'Esa che stanno partecipando alla manifestazione regionale organizzata a Palermo da Flai Cgil, Fai C

Incidente in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt tra Aeroporto e Pegli : Chiuso il tratto in direzione Savona. L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. Per le 10 prevista la riapertura di una delle due corsie di marcia

GENOVA - FURGONE SOSPETTO E ALLARME BOMBA/ Corso Europa riaperto dopo intervento artificieri : Traffico in tilt : GENOVA, FURGONE sospetti in Corso Europa: ALLARME BOMBA e "materiali pericolosi". traffico in tilt per due ore: cessato ALLARME e ritorno lento alla normalità. Le ultime notiziei(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:23:00 GMT)

Incidente in Tangenziale a Napoli : camion si ribalta nel tunnel - Traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli all?imbocco del tunnel che precede l?uscita di Agnano, in direzione Fuorigrotta. L?Incidente, avvenuto pochi minuti fa,...

Incidente in Tangenziale a Napoli : camion si ribalta nel tunnel - Traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli all'imbocco del tunnel che precede l'uscita di Agnano, in direzione Fuorigrotta. L'Incidente, avvenuto pochi minuti fa, non sembra abbia coinvolto ...

Problemi al Traffico aereo in tutta Europa : in tilt il sistema informatico : Aerei in ritardo in tutta Europa per un problema al sistema informatico. Lo riferisce l'Eurocontrol, l'organizzazione europea che si occupa del controlli dei voli nel continente. "Oggi sono attesi 29.500...

Bacoli - Traffico in tilt e rallentamenti : disagi per gli automobilisti a Pasquetta : Bacoli - Gran traffico al rientro questa sera sulle principali strade cittadine, da Cappella al Fusaro, da Miseno-Miliscola a Baia in direzione Lucrino, a Cuma: code di autoveicoli stanno determinando ...

Roncadelle - principio di incendio a Elnos : allagamenti e Traffico in tilt : Roncadelle , Brescia, , 31 marzo 2018 - Un principio di incendio divampato tra gli scaffali di un magazzino del supermercato Ipercoop al centro commerciale Elnos di Roncadelle nel tardo pomeriggio di ...