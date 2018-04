Tra gli iscritti della Cgil la Lega non sfonda ma M5S è a un passo dal Pd

Riprese di Consigli e Commissioni - Garante Privacy 'Tuel garantisce Trasparenza' : Invece, per la maggioranza Romizi meno si sa e meglio è! Da quattro anni, il M5S, in totale solitudine, combatte per gli streaming e la diffusione, anche a mezzo dei canali social, più facilmente ...

Sky Spy - Ricciardo guarda al futuro : 'Voglio un conTratto biennale' : Il primo a lanciare un segnale è stato Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo, che si appresta a rinnovare il contratto con la Mercedes in scadenza al termine del 2018, commentando le voci sulla durata dell'estensione si è detto poco intenzionato ad andare oltre i due ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara1 in DIRETTA. L’eterna sfida Tra Igor e Pantere per il tricolore : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara1 della Finale Scudetto di Volley femminile. Si preannuncia una sfida particolarmente equilibrata e intensa, le due squadre vanno a caccia di una vittoria fondamentale per indirizzare in proprio favore la serie al meglio delle cinque partite. Al PalaIgor andrà in scena l’eterna sfida tra le Campionesse d’Italia e le Pantere che si sono già affrontate per ben sei volte ...

ELIO E LE STORIE TESE/ Uniti per l’autismo - la storia del figlio : “Siamo l’età della pieTra!” - raccolta firme : ELIO, frontman della band 'ELIO e le STORIE TESE' è il testimonial della campagna di sensibilizzazione all'autismo. Il racconto della sua esperienza personale.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:31:00 GMT)

M5S - TraVAGLIO O MENTANA PER IL TG1/ Poltrone Rai : se la spunta la Lega - Milena Gabanelli al Tg2? : M5S, TRAVAGLIO o MENTANA per il Tg1. Poltrone Rai: se la spunta la Lega, Milena Gabanelli al Tg2? Le ultime notizie sulla battaglia politica per la tv di Stato.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:31:00 GMT)

Un leak mosTra i dettagli del nuovo sistema di avatar per Xbox One : Il tanto atteso nuovo sistema di avatar per gli utenti Xbox One non ha ancora una data d'uscita ufficiale, e nonostante sia stato annunciato da tempo sappiamo ancora molto poco di questa novità promessa da Microsoft. Come riporta Eurogamer.net un video spuntato in rete questa mattina mostra però il processo di creazione del nostro alter ego, svelando molti dettagli dei nuovi avatar e offrendo la possibilità di avere un primo assaggio delle ...

UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari spoglia Gemma Galgani : scontro Trash dietro le quinte (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:40:00 GMT)

LEGO Gli Incredibili : il nuovo gameplay Trailer punta i riflettori sulla famiglia Parr e i loro superpoteri : Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovissimo trailer di LEGO Gli Incredibili, in cui sarà possibile vedere un'anteprima del gameplay tratto dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Incredibili 2 targati Disney Pixar.Nel video i fan potranno ritrovare tutti i superpoteri della famiglia Parr, tra cui le trasformazioni flessibili di Elastigirl, l'impareggiabile super-forza di Mr. Incredible, gli indistruttibili ...

Digital Audio - le audience crescono. E il media è sempre più sTrategico per gli spender : ...soluzione ha aggiunto Lagonegro un investitore o un'agenzia che acquistano una campagna radiofonica da una radio per una certa audience potranno arricchire solo gli spot veicolati via streaming con ...

Dontnod Entertainment : gli sviluppatori di Life is STrange e Vampyr preparano le carte per la quotazione in borsa : Dontnod Entertainment, ovvero gli sviluppatori dietro all'apprezzato Life is Strange e Vampyr, del quale finalmente conosciamo la data di lancio, guardano al futuro e si preparano alla quotazione in borsa.Come riportato su Lefigaro, la compagnia, forte del successo di Life is Strange che ha piazzato ben 3 milioni di copie, è una delle realtà francesi più importanti nell'ambito dello sviluppo di videogiochi e sta studiando le carte per l'entrata ...

LEGO Gli Incredibili : Nuovo Gameplay Trailer : Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovissimo Trailer di LEGO Gli Incredibili, in cui sarà possibile vedere un’anteprima dello strabiliante Gameplay tratto dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Incredibili 2 targati Disney•Pixar. Nuovo Trailer per LEGO Gli Incredibili Nel video i fan potranno ritrovare tutti i superpoteri della famiglia Parr, tra cui le ...

Gli amici condividono anche le onde celebrali. Ecco lo studio che lo dimosTra : L’amicizia vuol dire anche essere sulla stessa lunghezza d’onda e un nuovo studio spiega perché con le persone più intime possiamo letteralmente condividere le onde celebrali. La ricerca, di cui parla il New York Times, è stata condotta dal team di Carolyn Parkinson, scienziato cognitivo dell’Università della California, a Los Angeles e suggerisce che il cervello degli amici è eccezionalmente simile al nostro quando si tratta di percepire il ...

Genitori Testimoni di Geova negano Trasfusione a figlia - Marziale : 'Accordo su tutela della vita' : 'Ancora una volta, medici costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria minorile per potere intervenire su un'adolescente ricoverata con notevole ritardo e urgentemente bisognosa di trasfusione di ...

Gagliardini : “fiducioso di rienTrare il prima possibile” : “Grande vittoria ieri sera. Purtroppo un piccolo incidente di percorso, ma sono fiducioso di rientrare il prima possibile per quest’ultimo finale di stagione”. Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini, su Twitter, si mostra fiducioso di rientrare rapidamente dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo ieri sera nel match vinto con il Cagliari. Domani il 24enne bergamasco effettuerà gli ...