Tour of the Alps | ancora una firma Astana nella seconda tappa

Ciclismo - Tour of the Alps : oggi a Merano - 3a tappa LIVE dalle 13 : Salite dure come l'Alpe di Pampeago, arrivo di tappa di ieri, il Tour of the Alps non ne proporrà più fino alla conclusione di venerdì sul circuito iridato di Innsbruck. Ma nonostante questo le ascese ...

Tour of the Alps 2018 : l’Astana è inarrestabile! Miguel Angel Lopez vince a Pampeago : Un arrivo in salita durissimo: Miguel Angel Lopez si è imposto nella seconda frazione del Tour of the Alps 2018, 145 chilometri tra Lavarone e l’Alpe di Pampeago, con gli ultimi chilometri di salita costantemente oltre il 10% di media che hanno premiato il giovane atleta colombiano dell’Astana, squadra che è al terzo successo in tre giorni dopo le vittorie di Michael Valgren all’Amstel Gold Race e di Pello Bilbao nella giornata ...

Tour of the Alps - Grosse insidie per i big : ecco il percorso e l'altimetria della seconda tappa : Il percorso della seconda tappa Tour of The Alps è adatta agli scalatori puri: ecco tutti i dettagli della frazione La seconda tappa del Tour of the Alps 2018 prende il via dall'Altipiano di Lavarone, ...

Tour of the Alps - Chris Froome teme le abilità di Thibaut Pinot : 'va molto forte' : Chris Froome per la vittoria della maglia fucsia del Tour of the Alps teme le abilità di Thibaut Pinot della Groupama FDJ Gian Mattia D'Alberto/LaPresse Inizio di Tour of the Alps molto soddisfacente ...

Tour of the Alps - Fabio Aru : 'Manca qualcosa' Video : Sulle tortuose e impegnative strade del #Tour of the Alps #Fabio aru è alla ricerca delle sensazioni e della condizione migliore con cui poi presentarsi al via del Giro d’Italia. Il capitano della UAE Emirates ha avuto un avvio di stagione non proprio esaltante, in cui solo in una tappa della Tirreno Adriatico lo si è visto tra i protagonisti. Aru si è poi ritirato alla Volta Catalunya per i postumi di una caduta, e si è preparato in altura ...

Tour of the Alps : super Astana a Folgaria : È festa Astana a Folgaria, traguardo della prima tappa del Tour of the Alps, il nuovo nome del glorioso Giro del Trentino. La salita verso Serrada, ad una manciata di chilometri dall’arrivo, ha fatto una buona selezione grazie anche al tentativo di attacco di Chris Froome. Il gruppo dei migliori è però stato anticipato nel finale da uno scatto a sorpresa del basco Pello Bilbao, bravo a sfruttare la netta supremazia della Astana, presente in ...

