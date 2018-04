Tortolì tra fiori | storia e tanto mare

huffingtonpost

: Sport - Calcio - Serie D - A tre gare dal termine il Tortolì è sempre a -12 - Si va verso l'annullamento del playou… - tusciaweb : Sport - Calcio - Serie D - A tre gare dal termine il Tortolì è sempre a -12 - Si va verso l'annullamento del playou… - BorgoUlivi : RT @TrekkinGorropu: La #poesia tra le vie di Tortolì, #Ogliastra. All you need is #love?? #BuonaGiornata #Sardolicesimo - GramsciSociety : RT @TrekkinGorropu: La #poesia tra le vie di Tortolì, #Ogliastra. All you need is #love?? #BuonaGiornata #Sardolicesimo -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Oltre 200 monumenti tra nuraghi, tombe dei giganti e pozzi sacri, è questo lo splendido territorio di Tortolì dove terra esi incontrano in uno spettacolo naturale da non perdere.Tortolì è uno dei centri più rinomati della costa orientale dove apprezzare la natura, il cibo e la vita locale. Da "paese delle torture" a reminiscenze che ricondanno i Troiani, il suo nome è incerto, o meglio diverse sono le ipotesi sulle sue origini, ma c'è una certezza, Tortolì, nel territorio di Ogliastra, ha un fascino ancestrale con i suoi agrumeti il cui profumo pervade i sensi, non per niente in primavera diventa "Tortolì in fiore", dove stradine e vicoletti sono ricoperti da una distesa di petali colorati. Le sue coste, talmente belle: affascinati per le forme e invitanti per il panorama ci obbligano a una sosta fino a sera, ...