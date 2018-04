Torino | morti da amianto alla Olivetti | tutti assolti in appello

Lavinia Flavia Cassaro - perquisite le case di antagonisti e No Tav di Torino : c'è anche la maestra che voleva i poliziotti morti : In quell'occasione la Cassaro salì agli onori della cronaca per le urla lanciate contro la polizia, augurandosì poi davanti alle telecamere la morte degli agenti. Oltre alle perquisizioni, sono stati ...