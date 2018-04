Torino-Milan | indizio di mercato | ecco cosa è successo prima del match

DIRETTA Serie A Torino-Milan : le ultime sulle formazioni - la cronaca del match Video : Le formazioni ufficiali di Torino-Milan Torino: Sirigu, N'Koulou, Burdisso, Moretti, De Silvestri, Obi, Baselli, Ansaldi, Iago Falque, Belotti, Ljajic. #Milan: Donnarumma, Abate, Bonucci, Zapata, Rodriguez, Kessiè, Biglia, Bonaventura, Suso, Kalinic, Borini. La DIRETTA dalle 20.45 Siete pronti per un'altra appassionante serata di calcio? Torino-Milan sara' uno dei match più equilibrati di questa 33ª giornata del campionato di Serie A [Video] e ...

Torino - Iago Falque : 'Col Milan è una finale per noi' : Iago Falque , attaccante del Torino , è intervenuto prima del match contro il Milan . Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport : Stai vivendo un gran momento: cosa si prova ad essere insostituibile? 'Sono contento di come sta andando, ringrazio il mister. Mancano sei giornate al termine, voglio finire alla grande. Oggi ...

Torino-Milan in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE alle 20.45 : LE formazioni ufficiali Torino , 3-4-1-2, : Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti Milan , 4-3-3, : Donnarumma; Abate, Bonucci, Zapata,...

Come guardare Torino-Milan in diretta tv e streaming : Torino-Milan, partita valida per la 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A, si gioca mercoledì 18 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. La sfida sarà trasmessa sia sulla piattaforma satellitare da Sky, sul canale Sky Calcio 2, sia sul digitale terrestre da Mediaset Premium, sul canale Premium Calcio 1. Sarà inoltre visibile in streaming attraverso i servizi Sky Go e Premium ...

