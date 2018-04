Tlc | Agcom | attivata mail per segnalare problemi con servizi premium mobile

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Limitare le attivazioni di(Vas) nella telefonia, non volute o non richieste dai consumatori, e definire una procedura unificata di rimborso delle somme non dovute in caso di acquisti privi del consenso. Con queste finalità, si legge in una nota dell’, lo scorso novembre l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha autorizzato, sulla base di una serie di proposte avanzate dagli operatori di telecomunicazione e dai fornitori di contenuti, l’avvio di una sperimentazione che, da oggi, potrà avvalersi anche della preziosa collaborazione dei consumatori. Scrivendo all’indirizzosperimentazioneVAS@.it, gli utenti potranno infatti far emergere le criticità riscontrate nell’attuazione delle nuove procedure di acquisto proposte dagli operatori e dai content service providers, che prevedono: ...