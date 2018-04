TIZIANO RENZI E LAURA BOVOLI | CHIUSA INCHIESTA PER FATTURE FALSE Per pm accordo illecito

Fatture false - così Laura Bovoli e TIZIANO RENZI hanno avuto un “ingiusto profitto” : Tra giugno e luglio del 2015 due società riconducibili ai genitori di Matteo Renzi, la Party e la Eventi 6 srl, hanno incassato quasi 200mila euro che non gli spettavano. Merito di due Fatture false e, soprattutto, dei magheggi del faccendiere pugliese Luigi Dagostino. E’ quanto emerge dall’avviso di conclusione delle indagini che è stato notificato mercoledì 18 aprile a Laura Bovoli e Tiziano Renzi oltre che allo stesso Dagostino ...

Firenze - fatture false : chiuse indagini su genitori di Matteo Renzi/ TIZIANO disse : "Voglio che mi processino" : Firenze, chiuse le indagini sui genitori di Matteo Renzi: Tiziano Renzi e Laura Bovoli indagati per presunte fatture false, le accuse della Procura e i timori dopo il caso Consip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Firenze : chiuse indagini su genitori di Renzi - TIZIANO e Laura/ Fatture false - le accuse della Procura : Firenze, chiuse le indagini sui genitori di Matteo Renzi: Tiziano Renzi e Laura Bovoli indagati per presunte Fatture false, le accuse della Procura e i timori dopo il caso Consip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:13:00 GMT)

Firenze - chiusa l'inchiesta sulle false fatture di TIZIANO RENZI e consorte : chiusa l'inchiesta sulle presunte fatture false dei genitori dell'ex premier Renzi. Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura Bovoli e ...

Per TIZIANO RENZI e Laura Bovoli avviso di conclusione delle indagini : Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura Bovoli e all'imprenditore Luigi Dagostino. È quanto si apprende in ambienti vicini all'inchiesta.I genitori dell'ex premier e l'imprenditore erano stati indagati dalla procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta condotta dai pm Luca Turco e Christine von Borries sull'emissione di alcune fatture false.Come riporta il Corriere ...

Firenze - chiusa l'inchiesta sulle false fatture di TIZIANO RENZI e consorte : chiusa l'inchiesta sulle presunte fatture false dei genitori dell'ex premier Renzi. Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura...

Firenze - chiusa l'inchiesta sulle false fatture di TIZIANO RENZI e consorte : chiusa l'inchiesta sulle presunte fatture false dei genitori dell'ex premier Renzi. Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura...

TIZIANO RENZI verso l'archiviazione Scafarto verso il rinvio a giudizio Cosa succede dopo la Cassazione : La richiesta di rinvio a giudizio per Scafarto appare scontata anche se la Cassazione dovesse respingere il ricorso e confermare la decizione del Tribunale del Riesame che ha annullato l' interdizione di Scafarto restituendogli la divisa... Segui su affaritaliani.it

TIZIANO RENZI verso l'archiviazione IScafarto verso il rinvio a giudizio Cosa succede dopo la Cassazione : La richiesta di rinvio a giudizio per Scafarto appare scontata anche se la Cassazione dovesse respingere il ricorso e confermare la decizione del Tribunale del Riesame che ha annullato l' interdizione di Scafarto restituendogli la divisa... Segui su affaritaliani.it

Consip - il pm : Scafarto violò le norme per incastrare TIZIANO Renzi : E' quanto mette nero su bianco la Procura di Roma nell'atto di impugnazione alla decisione del Riesame con cui il 27 marzo scorso è stato riammesso in servizio il maggiore dei carabinieri

Consip - la Procura di Roma : "L'ex capitano Gianpaolo Scafarto violò le norme per inchiodare TIZIANO Renzi" : L'ex capitano del Noe Scafarto "voleva inchiodare Tiziano Renzi alle sue responsabilità" fino ad "arrestarlo" ma ciò è avvenuto anche attraverso un "travisamento dei fatti e violazione delle regole giuridiche di governo della prova indiziaria". E' quanto mette nero su bianco la Procura di Roma nell'atto di impugnazione alla decisione del Riesame con cui il 27 marzo scorso è stato riammesso in servizio il maggiore dei ...

CASO CONSIP - MATTEO RENZI ASCOLTATO COME TESTIMONE/ Coinvolto anche il padre TIZIANO - quale ruolo per Lotti? : CASO CONSIP, MATTEO RENZI ASCOLTATO dai pm COME TESTIMONE: si indaga sul ruolo del Ministro Luca Lotti. L’ex Premier è stato sentito dai pubblici ministeri la scorsa settimana(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:07:00 GMT)

TIZIANO RENZI non si presenta ai pm per l'interrogatorio : Tiziano Renzi non si è presentato ieri 28 marzo davanti ai pubblici ministeri di Roma che lo avevano convocato per interrogarlo, riporta il Corriere della Sera. Il padre dell'ex premier ha comunicato ...

Scafarto torna in servizio - nessun complotto contro TIZIANO e Matteo Renzi : Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. La Procura di Roma annuncia ricorso in Cassazione - Per i giudici del Tribunale del Riesame non c'è stato alcun complotto contro Tiziano Renzi e suo figlio ...