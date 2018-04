Tirreno Power | scontro sullo studio Cnr e l’impatto sulla salute 

Inchiesta Tirreno Power a Vado Ligure - in ventisei rinviati a giudizio per disastro ambientale : Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare. L’azienda: «Passaggio obbligato». La prima udienza del maxi processo è stata fissata per l’11 dicembre

Tirreno Power - 26 a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo : Secondo l'allora procuratore Francantonio Granero (oggi in pensione) i fumi emessi dai gruppi a carbone avrebbero causato un aumento dell'inquinamento nonché della mortalità dei residenti: a sostegno di questa tesi negli anni sono stati prodotti diversi studi legati sia alla diffusione dei licheni (per l'aspetto ambientale) che dei tumori (per quello sanitario)

Tirreno Power - 26 rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo : I dirigenti e i membri del consiglio d’amministrazione di Tirreno Power saranno processati per le accuse di disastro ambientale e sanitario colposo. Lo ha stabilito il giudice di Savona che ha accolto le richieste di rinvio a giudizio di tutti i 26 imputati che erano state formalizzate dai pm Daniela Pischetola e Vincenzo Carusi. Il processo all’ex centrale a carbone di Vado Ligure, che vedrà come parti civili sei associazioni ...

Centrale Tirreno Power : “inconsistente collegamento emissioni-salute” : “Lo studio del Cnr dello scorso anno ipotizza responsabilita’ non coerenti con le emissioni della Centrale di Tirreno Power, giungendo a conclusioni addirittura paradossali”. Lo scrive l’azienda in una nota. “L’elemento considerato dallo studio sono gli ossidi di azoto. Secondo quanto affermato dagli stessi ricercatori del Cnr, le emissioni di questa sostanza da parte dei gruppi a carbone della Centrale di ...