Tiro a segno | Coppa del Mondo Changwon 2018 | prova generale dei Mondiali Nutrita la

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Seconda tappa didelstagionale per il: a, in Corea del Sud, tutti i migliori alsaranno presenti per fare le prove generali dei, che si terranno nella stessa località nella prima metà di settembre, nella rassegna che metterà in palio anche le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Dal 22 al 27 aprile in estremo Oriente ci saranno tutti i migliori tiratori al, in cerca di una vittoria di prestigio dopo le prime schermaglie di Guadalajara, ad inizio marzo. Approderanno infatti in terra sudcoreana, i magiari Istvan Peni e Peter Sidi, il francese Clement Bessaguet, l’ellenica Anna Korakaki, nonché la colonia indiana capeggiata da Akhil Sheoran e Mani Bhaker, nonché la potente selezione cinese. Si affaccia alle gare del massimo circuito anche l’Italia, assente in Messico, che porta ben 13 atleti in Corea del Sud, ...