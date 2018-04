Tim | il management boccia il piano di Elliott

Tim - management in disaccordo con piano Elliott : Teleborsa, - Tutte le proposte avanzate nel piano Elliot "sono state già attentamente analizzate dal management e, con l'eccezione di potenziali opzioni strategiche per Sparkle, non sono state ...

Il management di Tim boccia il piano Elliott : Il piano di Elliott, prevedendo "una riduzione radicale del perimetro" del gruppo, non rappresenta una strategia sostenibile per Tim nel lungo periodo e non è il modo migliore di creare valore" oltre a non essere "coerente con il piano strategico" messo a punto dall'amministratore delegato Amos Genish. Lo afferma il management di Tim in una presentazione pubblicata sul sito.Il piano approvato da Tim viene definito il "percorso migliore ...