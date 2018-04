The Flash 4 anticipazioni del 24 aprile | Cisco e Ralph in versione mini

The Flash 4×18 sconvolge il team con una morte destinata a far discutere : Barry di nuovo in balia dei sensi di colpa? : Una morte scandalosa di cui avremo fatto davvero a meno. The Flash 4x18 segna "l'uscita di scena" di uno dei personaggi più amati di questa stagione, l'unico ad aver reso il team quello che era un tempo e che ha fatto venire a galla il famoso senso dell'umorismo di Barry che sembrava ormai essersi assopito, ma di chi stiamo parlando? Ma di Ralph (Hartley Sawyer), ovvio. L'inarrestabile DeVoe continua a fare il bello e il cattivo tempo. Il ...

The Flash - "DeVoe vs Team Flash". Anticipazioni della puntata 4x18 "Lose Yourself" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Il Team FLASH, elaborerà un modo per riuscire a localizzare DeVoe. Analizzeranno nuovamente l'autobus colpito dalla Forza della Velocità per ottenere nuove informazioni. Ralph (Hartley Sawyer) propone un piano rischioso per rintracciare il nemico. Uno scontro diretto nei laboratori, metterà a dura prova i poteri dei nostri eroi.Nel frattempo Joe (Jesse L. Martin) terrà d'occhio il dottor Wells ...

HUMOUR - The Flash - Receironica 4x17 "Null and Annoyed" : Buon pomeriggio velocisti, finalmente The FLASH è tornato!Devo dire che mi spaventava sapere che questo episodio è stato diretto da Kevin Smith, perché nelle scorse stagioni ogni volta che arrivava lui mi ritrovavo a piangere come una bambina. Almeno stavolta non è successo. Grazie, Kevin.Rimane il fatto che The FLASH quest'anno è pesante. Tanto, troppo pesante. Ci sono solo tre cose che mi spingono a continuarlo, e tutte e tre presentano dei ...

The Flash - Recensione episodio 4x17 "Null and Annoyed" : Mi chiamo Barry Allen, ed oggi vi spiegherò come diventare un palloncino ad elio.Dopo una lunghissima pausa, finalmente FLASH ritorna a correre per le strade di Central City.L'episodio di oggi inizia con tre problemi da risolvere:Ralph prende alla leggera la gravità della loro situazione attuale, e ciò crea disagi al team.Wells non riesce a rintracciare gli ultimi due metaumani. Uno è completamente sparito quando Barry è uscito dalla Forza della ...

The Flash 4×18 : Iris è ferita! (VIDEO) : The Flash 4×18 trama e promo – I fan potranno gustarsi il nuovo episodio sulla The CW il prossimo martedì, 17 aprile 2018. “Lose Yourself” ci anticipa un pericolo molto grave per tutta la squadra: nessuno verrà risparmiato da The Thinker. La trama di The Flash 4×18 si allontana di molto da quanto avvenuto nella puntata 4×17, in cui la lotta contro il villain della quarta stagione è stata messa in standby per ...

The Flash 4 anticipazioni del 17 aprile : La nuova tuta di Ralph : The Flash 4 anticipazioni 17 aprile – L’episodio 11 della serie Tv con Grant Gustin andrà in onda su Premium Action il prossimo martedì e si intitolerà “L’uomo allungabile”. Dopo aver assistito al processo di Barry nella puntata del 10 aprile, le anticipazioni di The Flash 4 puntano tutte su Ralph ed un nuovo costume realizzato da Harry che lo renderà ancora più invincibile. Toccherà alla new entry della squadra ...

Cisco lascerà The Flash? Le parole di Carlos Valdes sulla possibilità di una sua uscita di scena : La lotta a DeVoe si fa sempre più dura ma un'altra brutta notizia potrebbe far tremare i fan della serie: Cisco lascerà The Flash? Le prime anticipazioni dell'episodio in onda questa sera negli Usa lasciano pensare che la possibilità sia tangibile e tutto per via del ritorno di Breacher (Danny Trejo). Il "suocero" di Cisco si reca a Central City perché ha bisogno di aiuto. I suoi poteri non sono più come una volta e c'è una pazza creatura ...

The Flash - "Barry il palloncino". Anticipazioni della puntata 4x17 "Null and Annoyed" : Dopo un lunghissimo periodo di pausa, finalmente tornano i nuovi episodi targati The FLASH.Nelle puntate precedenti, il team FLASH ha tentato di neutralizzare DeVoe e il suo voler risucchiare i poteri dai metaumani creati da lui. Purtroppo è riuscito ad assimilare i poteri della maggior parte, ne mancano tre. Uno di questi è Ralph.Ecco cosa succederà in questa puntata:Barry (Grant Gustin) e Ralph (Hartley Sawyer) decidono di cercare gli ultimi ...

The Flash 4 - gli spoiler sugli ultimi episodi : The Flash 4 spoiler & NEWS – Gli ultimi episodi della serie Tv ci aspettano con un grande colpo di scena. E’ questa la promessa di Carlos Valdes (Cisco), come rivelato da Ausiello nella spoiler room di EW. Gli spoiler di The Flash 4 parlano soprattutto di Cisco e di Harry: uno dei due avrà molto da dire nelle prossime puntate. The Flash 4 spoiler sugli ultimi episodi della stagione La presenza di DeVoe è stata un leit motiv ...

The Flash 4 anticipazioni del 10 aprile : il processo contro Barry : The Flash 4 anticipazioni del 10 aprile – La serie Tv con Grant Gustin andrà in onda il prossimo martedì su Premium Action con il decimo episodio, tal titolo “processo a Flash“. Il protagonista di The Flash 4 dovrà infatti affrontare le pesanti accuse riguardo alla morte di DeVoe e sottoporsi al giudizio del tribunale, come anticipato nella puntata del 3 aprile. Come andrà a finire? Ancora una volta in sua assenza sarà Iris a ...

The Flash rinnovata insieme alle serie dell’Arrowverse - Riverdale e Supernatural : The Flash rinnovata da The CW insieme ad un grande blocco di serie tv. La rete fa sul serio questa volta e lo ha dimostrato già nei giorni scorsi annunciato la voglia di occupare il prime time con nuove serie anche nel fine settimana. Questo permetterà di spalmare gli show in più serate e la dimostrazione di quello che vuol fare è arrivata proprio qualche ora fa negli Usa con l'annuncio di un rinnovo di massa per alcune delle sue serie più ...

Ufficiali le date dei finali di stagione di Arrow 6 - The Flash 4 - Riverdale 2 e le altre serie The CW : la programmazione completa : Anche per quest'anno il momento che tutti odiano sta per arrivare: The CW ha reso note le date dei finali di stagione delle sue serie a cominciare proprio da Arrow 6, The Flash 4 e Riverdale 2 e lasciando da parte quelle che prenderanno il via in primavera, ovvero The Originals e Supergirl 3 (che tornerà dopo la pausa). Gli intensi mesi in compagnia delle serie tv più amate stanno per terminare e mentre la programmazione italiana inizia ...

The Flash - Recensione episodio 4x16 "Run - Iris - Run" : Mi chiamo Barry Allen e mia moglie è la donna più veloce del mondo.E' un nuovo giorno, notte per la precisione, ai Laboratori STAR, dove il dottor Wells vuole trovare assolutamente un modo per sconfiggere quel pazzoide di DeVoe. Come tutti sanno, la notte porta consiglio, ed infatti l'indomani Harry mostra al team una soluzione: diventare il Pensatore 2.0. Per diventarlo però deve seguire la stessa procedura di DeVoe, ovvero creare un ...