The Crew 2 | 12 minuti di gameplay si concentrano sulla trasformazione dei veicoli

Svelata uscita The Crew 2 - tanti contenuti esclusivi per le edizioni speciali : Sin dalla sua presentazione, nel corso dell'E3 dello scorso anno, The Crew 2 ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati dei giochi di guida per un motivo molto semplice: i volanti che gli utenti impugneranno digitalmente non saranno esclusivamente quelli dei mezzi di terra (a due o quattro ruote che si voglia), con i ragazzi di Ubisoft che hanno in mente un supporto totale a tutti i tipi di mezzi di locomozione. Spazio quindi a velivoli ...

Ubisoft svela la data di lancio di The Crew 2 : Nella giornata di oggi Ubisoft ha annunciato ufficialmente la data di uscita di The Crew 2, il seguito del peculiare racing game open world del publisher transalpino che uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 29 giugno 2018. Oltre alla data di lancio, gli sviluppatori hanno presentato anche un'edizione speciale del gioco, la Motor Edition, che include l'accesso anticipato e il season pass insieme ad alcuni contenuti aggiuntivi per The Crew 2. Ecco, nel ...

The Crew 2 : svelata ufficialmente la data di uscita : Ubisoft tramite un comunicato stampa annuncia ufficialmente che The Crew 2 uscirà il 29 Giugno 2018. Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere ...