wired

: The Alienist, indagini su un serial killer nella New York dell’800 #pcexpander #cybernews - pcexpander : The Alienist, indagini su un serial killer nella New York dell’800 #pcexpander #cybernews - micheleiurillo : The Alienist, indagini su un serial killer nella New York dell’800 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Nel desueto vocabolario ottocentesco l’a era colui che si occupava di interpretare e risolvere i problemi mentali di chi era “alienato dalla loro stessa natura“, una specie di precursore dello psicanalista. E così è definito il dottor Laszlo Kreizler (interpretato da Daniel Brühl, Bastardi senza gloria, Capitan America: Civil War), il protagonista di The, serie che ha attirato parecchia attenzione negli Stati Uniti e arriva dal 19 aprile anche da noi su Netflix. Ambientata nel 1896, in una Newdivisa fra l’opulenza di una classe dirigente rampante e la massa di immigrati (soprattutto italiani) e di indigenti senza possibilità di redenzione, la serie è l’adattamento del bestseller omonimo scritto nel 1994 da Caleb Carr: in un’epoca in cui la profilazione criminale era ancora lontana dall’assumere la forma dovuta, il dottor ...