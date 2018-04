TG RDN del 18 04 18

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) ROMA-LIVERPOOL SOLD OUT IN TRE ORE, BIGLIETTI POLVERIZZATI Stadio Olimpico esaurito per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool, in programma mercoledì 2 maggio. I biglietti in vendita sono stati polverizzati in tre ore, lasciando a bocca asciutta molti tifosi che si erano messi in coda davanti ai Roma Store già dalla serata di ieri. Alle 4 di notte in viale della Primavera si contavano quaranta persone in fila, in viale Marconi oltre duecento. Stessa situazione in via Del Corso, via Appia Nuova e negli altri Roma Store. RAGGI: CON REGOLAMENTO STOP AI MINIMARKET IN CENTRO “Con questo provvedimento poniamo un freno ai minimarket e ai negozi-suk nelle aree di pregio di Roma”. Lo ha detto oggi il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commentando l’approvazione in Assemblea capitolina del Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e ...