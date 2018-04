Terremoto Calabria | scossa nella costa Cosentina MAPPE e DATI

Terremoto 3.7 nel Mario Ionio : avvertito in Calabria e in Sicilia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita alle ore 6,48 nel Mar Ionio al largo della costa calabra sud orientale.

Scossa di Terremoto al largo di Sicilia e Calabria : avvertita a Floridia e Augusta [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Scossa di Terremoto al largo di Sicilia e Calabria : avvertita a Floridia e Augusta [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Scossa Terremoto 2.3 in Tirreno Calabria : Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata nella notte al largo della costa calabrese sud occidentale, in provincia di Vibo Valentia. Il sisma si è verificato alle 00.47 di questa ...

Terremoto - scosse in Calabria : la terra continua a “ballare” tra la Sila e l’antico oceano della Tetide [MAPPE e DATI] : 1/14 ...

Terremoto oggi/ INGV - ultime scosse : Calabria - sisma 3.3 a Cosenza (22 marzo 2018 - ore 19.31) : Terremoto oggi: 22 marzo 2018, dati INGV su ultime scosse. Boati in Lombardia, ma la causa non è un sisma. Tre lievi scosse invece in Ciociaria sono state avvertite dalla popolazione(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:21:00 GMT)

Terremoto - scossa in Calabria : epicentro in Sila tra Cosenza - Rende e Lamezia Terme [MAPPE e DATI INGV] : 1/10 ...

“Boom Sonico” - un altro boato avvertito in Calabria : paura a Cosenza e dintorni - “è stato un Terremoto”? [LIVE] : Dopo l’evento di stamattina intorno alle 11:15 al Nord/Ovest, pochi minuti fa, nel pomeriggio e precisamente verso le 16:30 un altro “boom sonico” è stato avvertito dalla popolazione di Bisignano, Luzzi e Acri, nella zona settentrionale della Valle del Crati, a Nord di Cosenza. La popolazione ha avvertito un forte boato e persino all’INGV sono arrivate alcune segnalazioni di scosse sismiche (che però non risultano in base ...

Terremoto nello Stretto di Messina - 3 scosse tra Taormina e Reggio Calabria : la più forte di magnitudo 3.0 [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Reggio Calabria - sisma M 2.0 a Laganadi (14 febbraio 2018 - ore 13) : TERREMOTO OGGI 14 febbraio 2018, ultime notizie e scosse secondo i dati INGV. Reggio Calabria, sisma magnitudo 2.0 sulla scala Richter a Laganadi. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:00:00 GMT)

Terremoto a Siracusa : preoccupazione per rischio sismico fra Sicilia e Calabria Video : Un nuovo sciame sismico si è attivato in Sicilia, questa volta nella zona sudorientale dell'isola. Dopo il Terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter che ha gettato la popolazione di Reggio Calabria e Messina nella paura, con effetti fino al V grado della scala Mercalli, una sequenza si è attivata in un'altra zona ad elevatissimo rischio sismico. Secondo l'EMSC, infatti, due scosse avrebbero interessato il prospiciente entroterra della ...

Terremoto a Siracusa : preoccupazione per rischio sismico fra Sicilia e Calabria : Un nuovo sciame sismico si è attivato in Sicilia, questa volta nella zona sudorientale dell'isola. Dopo il Terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter che ha gettato la popolazione di Reggio Calabria e Messina nella paura, con effetti fino al V grado della scala Mercalli, una sequenza si è attivata in un'altra zona ad elevatissimo rischio sismico. Secondo l'EMSC, infatti, due scosse avrebbero interessato il prospiciente entroterra della città ...

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Reggio Calabria - forte sisma M 3.7 (ore 11 : 20 - 10 febbraio 2018) : TERREMOTO OGGI, 10 febbraio 2018: un forte sisma di magnitudo 3.7 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Reggio Calabria. Scossa anche in provincia di Siracusa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:21:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Terremoto Reggio Calabria 3.7 - paura ma nessun danno (10 febbraio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: al via le Olimpiadi invernali a PyeongChang. Schulz abbandona il Ministero degli esteri. Il sindaco Pirozzi indagato per omicidio. (10 febbraio 2018).(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 09:32:00 GMT)