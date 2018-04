Tensione | controlli | arresti Cuba cambia senza cambiare

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Le voci che arrivano danon annunciano nulla di buono. Da settimane c'è un nuovo giro di vite del regime. Isono aumentati, ci sono molti più. Si contrastano le iniziative private che con Obama e il disgelo avevano preso nuovo slancio.Un mio amico, di cui non farò il nome su sua richiesta, veterano della guerra in Angola, uno che porta ancora le cicatrici sul corpo per le schegge degli obici e che ha creduto fermamente nella rivoluzione, mi dice che il clima aè molto teso.Tutti quelli come lui, costretti a sopravvivere con i turisti, vengono regolarmente fermati. Lui, in particolare, mi spiega di essere finito dentro. Era con amici stranieri e come sempre li assisteva nei giri che volevano fare."Sono stato bloccato dalla polizia", racconta, "e mi hanno arrestato. Lo chiamano assalto al turismo. È la prima volta in tanti ...