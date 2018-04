Tennis | torneo di Montecarlo | Fognini battuto Ora Seppi e Cecchinato

Tennis - torneo Barletta : Bolelli ai quarti : ROMA - Simone Bolelli ai quarti della 19ª edizione dell'' Open Città della Disfida ', torneo challenger Atp da 43.000 euro di montepremi in corso sulla terra rossa del Circolo Tennis 'Hugo Simmen'...

Tennis - torneo Bogotà : Cepede Royg cede ad Arango : ROMA - Primo turno fatale per Veronica Cepede Royg al ' Claro Open Colsanitas ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari di scena sui campi in terra rossa di Bogotà , in ...

Tennis : Binaghi - 'prime partite torneo in Piazza del Popolo' : ANSA, - ROMA, 11 APR - "La prima vera grande notizia la dobbiamo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: per la prima volta quest'anno le partite di pre-qualificazione agli Internazionali si inizieranno ...

Tennis - torneo Monterrey : Rybarikova e Tsurenko al secondo turno : ROMA - Esordio vincente per Magdalena Rybarikova e Lesia Tsurenko all'' Abierto GNP Seguros ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250.000 dollari in corso sul cemento della città ...

Gli esports conquistano il Tennis : in arrivo il torneo virtuale del Roland Garros : Il numero di appassionato di esports, gli sport elettronici, sta crescendo in maniera impressionante. A esserne conquistati non sono più solo i semplici utenti, che amano sfidare amici e parenti con partite in grado di regalare grandi emozioni, ma anche gli stessi addetti ai lavori. Sono infatti sempre più numerosi i club che scelgono di […] L'articolo Gli esports conquistano il tennis: in arrivo il torneo virtuale del Roland Garros è ...

Tennis : Eugenie Bouchard oggetto di frasi sessiste sul profilo Instagram del torneo di Bogotà : La Tennista canadese Eugenie Bouchard fa sempre parlare di sé, suo malgrado. Pur non eccellendo ultimamente nel circuito WTA, l‘attuale n. 114 del mondo è stato oggetto di un “occhio di riguardo” da parte di chi gestisce l’account del torneo di Bogotà (Colombia) a cui la Bouchard prenderà parte. “La Bouchard, considerata la giocatrice di Tennis più sexy del mondo, sarà in Colombia – si legge – Non ...

Il Tennista Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells - interrompendo un nuovo record di Roger Federer : Il tennista argentino Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells, in California, battendo lo svizzero Roger Federer in tre set, a 6-4 5-7 (8-10) 7-6 (7-2). In questo modo Del Potro ha interrotto la The post Il tennista Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells, interrompendo un nuovo record di Roger Federer appeared first on Il Post.

Campionati e torneo internazionale : agenda fitta per il Circolo Tennis : Nel dettaglio l'iniziativa, frutto della sinergia tra i tre sport di racchetta, è stata rivolta agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie brindisine coinvolte nel progetto ...

Tennis - Fognini vince torneo San Paolo : 18.52 Fabio Fognini vince il suo sesto titolo Atp aggiudicandosi il torneo di San Paolo in Brasile. In finale, il Tennista ligure supera in rimonta, 16 61 64, il cileno Nicolas Jarry. Durata del match 1h33'. Con questa affermazione, Fognini lunedì salirà al n.19 del ranking Atp.

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di Acapulco. A rischio le partecipazioni ad Indian Wells e Miami : Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del Tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam. “Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato ...