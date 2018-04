Tennis | Masters 1000 Montecarlo 2018 | impresa in doppio di Simone Bolelli e Fabio

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi l’unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Marco Cecchinato fa tremare Milos Raonic - poi cede di schianto : Marco Cecchinato spaventa per oltre un’ora il bombardiere canadese Milos Raonic, poi è costretto ad alzare bandiera bianca e cedere il passo, salutando il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo al secondo turno. Lo score finale recita 7-6 (5) 6-2 per il nordamericano in un’ora e 27 minuti di gioco. Nel primo set la partita segue l’andamento dei servizi, con l’azzurro sempre avanti nel punteggio ed il nordamericano ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi supera in tre set Garcia-Lopez e conquista gli ottavi di finale! : Non si arresta la corsa di Andreas Seppi nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato il bolzanino conquista l’accesso agli ottavi di finale superando, al termine di una lunga battaglia, lo spagnolo n.68 del mondo, Guillermo Garcia-Lopez (lucky loser) con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 in 2 ore e 25 minuti di partita. Prossimo sfidante per il nostro Andreas sarà l’ex top10 del ranking mondiale Kei Nishikori (attuale ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : Djokovic batte Coric e vola agli ottavi : L'allievo croato di Piatti, cede in due set all'ex numero 1 al mondo che per questo torneo si è affidato nuovamente alle cure di Marian Vajda, il coach di sempre, con cui ha vissuto gli anni dei più ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Fabio Fognini eliminato. Il ligure delude e viene sconfitto dal tedesco Struff : Comincia nel peggiore dei modi il mercoledì azzurro al Masters 1000 di Montecarlo. Fabio Fognini è stato eliminato al secondo turno dal tedesco Jan-Lennard Struff in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Una prestazione eccellente del numero 61 del mondo, che ha sfruttato una giornata davvero negativa del ligure. Fognini non è mai riuscito ad entrare in partita, sbagliando tantissimo con il rovescio e ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di martedì 17 aprile. Thiem salva un match point e passa il turno. Avanti anche Zverev e Dimitrov - fuori Pouille : Terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi sono cominciati i match di secondo turno. Ha rischiato molto ma si è salvato Dominic Thiem, impegnato contro il russo Andrey Rublev. È stato un match duro e lottato punto su punto, con tutti e tre i set risolti in volata. L’austriaco è stato a un passo dal baratro nel terzo, sotto 5-4 e servizio per il suo avversario, il quale è arrivato pure a match point prima di perdere dieci dei ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi piega Kyle Edmund in tre set. L’azzurro vola al secondo turno : Un grande Andreas Seppi supera il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ha sconfitto il britannico, n.23 del mondo, Kyle Edmund, con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 in 2 ore e 7 minuti di partita, conquistando l’accesso al prossimo round dove incontrerà il lucky loser spagnolo Guillermo Garcia Lopez che ha preso il posto del n.12 del mondo, l’iberico Pablo Carreno Busta ritiratosi dal torneo monegasco. Una partita ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Fabio Fognini vince all’esordio contro il bielorusso Ivashka : Un Fabio Fognini a corrente alternata si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il ligure ha sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Una partita nella quale il nativo di Arma di Taggia non ha speso grandi energie, comandando sempre lui il gioco nel bene e nel male. Anche nel momento negativo del secondo set Fognini ha ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Marco Cecchinato supera Damir Dzumhur e passa ai sedicesimi : Marco Cecchinato, qualificato, batte il bosniaco Damir Dzunhur ed accede al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha vinto in 73 minuti di gioco con lo score di 6-3 6-2. L’italiano affronterà al secondo turno il bombardiere canadese Milos Raonic, numero 14 del seeding. Nel primo set Cecchinato parte molto male, ed il bosniaco vola sul 3-0 pesante, procurandosi anche due opportunità per andare 4-0, sul ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018. Novak Djokovic : “Un nuovo inizio” : È finalmente tornato il vero Novak Djokovic? Non può sicuramente darne la certezza il 6-0 6-1 arrivato oggi in meno di un’ora all’esordio sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo nel derby con il connazionale Lajovic, ma ci sono alcuni indizi che fanno ben sperare. L’ex numero uno al mondo sembra star bene soprattutto a livello mentale, cosa che in questo 2018 non si era ancora vista: da valutare invece con test più ...

Terza giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti con tre azzurri in campo: Andreas Seppi contro il britannico Kyle Edmund (secondo incontro del Court 9), Fabio Fognini opposto al bielorusso, proveniente dalle qualificazioni, Ivashka (secondo incontro del Court des Princes) e Marco Cecchinato che se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzumhur ...