Tennis | Masters 1000 Montecarlo 2018 | Fabio Fognini eliminato Il ligure delude e viene

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 18 aprile : Quarta giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti con tre azzurri in campo: Fabio Fognini se la vedrà contro il tedesco Struff, Marco Cecchinato è atteso dal complicato match contro il canadese, testa di serie n.14, Milos Raonic mentre Andreas Seppi affronterà il lucky loser Garcia Lopez, in tabellone per il ritiro di Pablo Carreno ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di martedì 17 aprile. Thiem salva un match point e passa il turno. Avanti anche Zverev e Dimitrov - fuori Pouille : Terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi sono cominciati i match di secondo turno. Ha rischiato molto ma si è salvato Dominic Thiem, impegnato contro il russo Andrey Rublev. È stato un match duro e lottato punto su punto, con tutti e tre i set risolti in volata. L’austriaco è stato a un passo dal baratro nel terzo, sotto 5-4 e servizio per il suo avversario, il quale è arrivato pure a match point prima di perdere dieci dei ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi piega Kyle Edmund in tre set. L’azzurro vola al secondo turno : Un grande Andreas Seppi supera il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ha sconfitto il britannico, n.23 del mondo, Kyle Edmund, con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 in 2 ore e 7 minuti di partita, conquistando l’accesso al prossimo round dove incontrerà il lucky loser spagnolo Guillermo Garcia Lopez che ha preso il posto del n.12 del mondo, l’iberico Pablo Carreno Busta ritiratosi dal torneo monegasco. Una partita ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Fabio Fognini vince all’esordio contro il bielorusso Ivashka : Un Fabio Fognini a corrente alternata si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il ligure ha sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Una partita nella quale il nativo di Arma di Taggia non ha speso grandi energie, comandando sempre lui il gioco nel bene e nel male. Anche nel momento negativo del secondo set Fognini ha ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Marco Cecchinato supera Damir Dzumhur e passa ai sedicesimi : Marco Cecchinato, qualificato, batte il bosniaco Damir Dzunhur ed accede al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha vinto in 73 minuti di gioco con lo score di 6-3 6-2. L’italiano affronterà al secondo turno il bombardiere canadese Milos Raonic, numero 14 del seeding. Nel primo set Cecchinato parte molto male, ed il bosniaco vola sul 3-0 pesante, procurandosi anche due opportunità per andare 4-0, sul ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018. Novak Djokovic : “Un nuovo inizio” : È finalmente tornato il vero Novak Djokovic? Non può sicuramente darne la certezza il 6-0 6-1 arrivato oggi in meno di un’ora all’esordio sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo nel derby con il connazionale Lajovic, ma ci sono alcuni indizi che fanno ben sperare. L’ex numero uno al mondo sembra star bene soprattutto a livello mentale, cosa che in questo 2018 non si era ancora vista: da valutare invece con test più ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di martedì 17 aprile : Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport , attraverso il canale Sky Sport HD , mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go . Di seguito il programma ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di martedì 17 aprile : Terza giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti con tre azzurri in campo: Andreas Seppi contro il britannico Kyle Edmund (secondo incontro del Court 9), Fabio Fognini opposto al bielorusso, proveniente dalle qualificazioni, Ivashka (secondo incontro del Court des Princes) e Marco Cecchinato che se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzumhur ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di lunedì 16 Aprile. Esordio semplice per Novak Djokovic - eliminato Paolo Lorenzi : Seconda giornata al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato ha fatto il suo Esordio Novak Djokovic ed è stato un primo turno davvero comodo per il serbo che ha superato in meno di un’ora il connazionale Dusan Lajovic per 6-0 6-1. Non è stato possibile capire lo stato di forma dell’ex numero uno del mondo, perchè l’avversario oggi non è davvero sceso in campo. Indicazioni maggiori arriveranno sicuramente dal ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Paolo Lorenzi esce di scena al primo turno. L’azzurro superato in due set da Herbert : esce di scena al primo turno Paolo Lorenzi nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro è stato sconfitto in due set, sulla terra rossa monegasca, dal giocatore francese, proveniente dalle qualificazioni, Pierre-Hugues Herbert (n.82 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-4 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match con tanti rimpianti per il senese, non in grado di sfruttare le chance “break” avute nel corso del confronto al cospetto ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di lunedì 16 aprile : Dopo la conclusione delle qualificazioni e le prime partite di ieri, oggi entra nel vivo il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: sono in programma 11 incontri di primo turno. Paolo Lorenzi, dopo il forfait del serbo Filip Krajinovic, è stato accoppiato ad un nuovo avversario: si tratta del qualificato transalpino Pierre Hugues Herbert. L’italiano, in caso si successo, raggiungerebbe le 100 vittorie in carriera nel circuito maggiore. Il ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di domenica 15 Aprile. Primi singolari del main draw - Seppi e Cecchinato si qualificano : E’ cominciato il Masters 1000 di Montecarlo. Prime sfide sulla terra rossa del Principato per quanto riguarda il tabellone principale. Una giornata che ha sorriso al Tennis russo, viste le vittorie di Kachanov e Medvedev, che hanno sconfitto rispettivamente l’australiano Kokkinakis e l’ungherese Fucsovics. Nel terzo singolare di questa domenica successo per il tedesco Mischa Zverev in tre set sul canadese Auger-Aliassime. Si ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi e Marco Cecchinato superano le qualificazioni e accedono al tabellone principale : Si infoltisce la truppa italiana nel tabellone del Masters 1000 di Montecarlo. Andreas Seppi e Marco Cecchinato hanno superato l’ultimo turno delle qualificazioni raggiungendo Fabio Fognini e Paolo Lorenzi nel main draw del torneo monegasco. Bella prova per il giocatore altoatesino, che oggi si è sbarazzato dello spagnolo Marcel Granollers in maniera netta, con un doppio 6-3. Un Seppi perfetto, che ha sempre comandato nel gioco e nel ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di domenica 15 aprile : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo vedrà domani l’inizio delle sfide valide per il tabellone principale. Tutte le quattro sfide in programma si giocheranno sul campo centrale, il Ranieri III, con inizio alle ore 11.00: ad aprire le danze sarà il nostro Paolo Lorenzi, opposto al serbo Filip Krajinovic. A seguire gli altri match di primo turno, a partire dalla sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis ed il russo Karen ...