Temptation Island Vip | a settembre prima del Grande Fratello Vip | ecco le coppie

Temptation Island Vip si farà - è ufficiale : ecco quando andrà in onda : Temptation Island Vip, quando inizia? La produzione di Maria De Filippi sta lavorando alla prossima edizione Della possibilità di portare sugli schermi la versione Vip di Temptation Island tanto si è discusso nell’ultimo periodo. A palesare le intenzioni di Mediaset era stata qualche mese fa la stessa Maria De Filippi ma a confermare data di […] L'articolo Temptation Island Vip si farà, è ufficiale: ecco quando andrà in onda proviene ...

Temptation Island Vip : data di partenza e anticipazioni : anticipazioni Temptation Island Vip: ecco quando inizierà il reality Temptation Island Vip continua a solleticare l’attenzione del pubblico. Gossip, rumors e indiscrezioni sul reality estivo di casa Mediaset continuano a susseguirsi. In queste ore a svelare la data d’inizio di Temptation Island Vip è stato il settimanale Chi. “È ufficiale: a luglio in Sardegna la produzione di Maria De Filippi girerà quattro puntate di ...

Temptation Island Vip ci sarà? La confessione di Simona Ventura : Simona Ventura parla di Temptation Island Vip: le anticipazioni Terminata la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi e a poche ore dall’avvio del Grande Fratello 15, la scia dei reality continuerà a segnare le prime serate di Canale5. In queste settimane ferve l’attesa per scoprire chi saranno i protagonisti di Temptation Island e soprattutto se ci sarà una versione vip dell’isola delle tentazioni. In una lunga ...

Simona Ventura : le parole su Maria e verità su Temptation Island Vip : Simona Ventura ad Amici: ringraziamenti speciali a Maria De Filippi e le novità su Temptation Island Vip Simona Ventura è tornata in tv più in forma che mai. La nota conduttrice è infatti stata scelta da Maria De Filippi come membro della commissione esterna del Serale di Amici. Già nel corso delle prime due puntate, […] L'articolo Simona Ventura: le parole su Maria e verità su Temptation Island Vip proviene da Gossip e Tv.

Paola Di Benedetto e Francesco Monte a Temptation Island? La verità : Francesco Monte e Paola concorrenti di Temptation Island? Lei risponde Paola Di Benedetto e Francesco Monte compongono sicuramente una delle coppie più amate, tanto che avrebbero avuto anche proposta di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island nonostante il loro amore fosse molto giovane. Trash Italiano, invitato questa sera alla Finale dell’Isola dei Famosi ha intercettato l’ex naufraga e le ha chiesto se fosse vero il ...

Temptation Island : aperti ufficialmente i casting per il reality estivo : Se siete degli appassionati di reality e non vi stanca mai di vedere dei ragazzi piuttosto che delle ragazze ripresi da una telecamera 24 ore su 24 c’è una bella notizia per voi. Infatti il reality estivo di Canale 5 Temptation Island ha ufficialmente aperto i casting, come comunicato da una della autrici Raffaella Mennoia. L’autrice tv raffaella Mennoia su Instagram annuncia che sono aperti i casting di Temptation Island La didascalia ...

Isola 2018 - Di Benedetto e Monte verso Temptation Island? L’indiscrezione : Si sono innamorati in Honduras, ora per Paola Di Benedetto e Francesco Monte potrebbe essere tempo di traslocare dall’Isola dei famosi a quella delle tentazioni. I due, infatti, sarebbero in lizza per partecipare al reality estivo di Canale 5 Temptation Island, anche se Paola, intercettata dal settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 13 aprile confessa: “Se mio papà è geloso, io lo sono di più. Oggi dico che non lo so se ...

Temptation Island - Sonia Carbone : "Ho rischiato di morire" : Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo, protagonisti di qualche edizione fa di "Temptation Island", sono felicemente sposati e, da qualche tempo, sono genitori del piccolo Michele. Ad Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, la neo moglie ha raccontato come ha vissuto l'intera gravidanza fino al parto: Devo fare un passo indietro: ho avuto una gravidanza bellissima ma, poi un parto naturale molto complicato, che mi ha fatto stare ...

Simona Ventura/ No a Grande Fratello - Isola dei Famosi e Temptation Island : "Per ora solo Amici - ecco perchè" : Simona Ventura dice no alla conduzione del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. "Per ora sarò solo ad Amici 17, ecco perché"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Tra i concorrenti anche un ex corteggiatore di Sabrina Ghio? : Primi nomi e possibili concorrenti per la quarta edizione di Temptation Island? Sembra che da Uomini e donne arrivino i primi indizi sugli eredi di Selvaggia Roma e il suo lenticchio(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:36:00 GMT)