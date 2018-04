Tears For Fears | tour rinviato al 2019

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto dei Tears For Fears a Milano - rinviato al 2019 : Il concerto dei Tears for Fears a Milano è stato rimandato. Il gruppo si è visto costretto ad annullare i live a causa di un sopraggiunto problema di salute che li avrebbe obbligati allo stop, così come consigliato dal medico. Il live che avrebbero dovuto tenere al Mediolanum Forum di Assago è stato spostato all'inizio del 2019 nella data del 23 febbraio. Il tour, che avrebbe dovuto prendere avvio dal mese di aprile, è stato spostato in ...