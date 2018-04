ilfattoquotidiano

: Taranto, tentata estorsione a un fruttivendolo: fermati un maresciallo della Guardia di… - TutteLeNotizie : Taranto, tentata estorsione a un fruttivendolo: fermati un maresciallo della Guardia di… - Cascavel47 : Taranto, tentata estorsione a un fruttivendolo: fermati un maresciallo della Guardia di finanza e un avvocato… - Borderline_24 : #Taranto, #Incendi e tentata estorsione: quattro fermi, c'è anche un finanziere -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Avevano più volte intimidito un, anche incendiando il suo esercizio commerciale e il furgone. Per questo quattro persone sono state fermate dalla procura di. Tra loro ci sono anche undi finanza e un avvocato, oltre a due pregiudicati del capoluogo jonico. Sono accusati, a vario titolo, di concorso in incendio, danneggiamento, atti persecutori e. Secondo l’indagine condotta dalla Squadra mobile, le minacce alsarebbero andate avanti tra marzo 2017 e il 4 aprile scorso. Il finanziere, già sospeso per motivi disciplinari, era in servizio alla sala operativa del Comando provinciale Gdf di. “Ancora una volta la Polizia ed in particolare la Squadra mobile ha dato prova di efficienza investigativa assicurando alla giustizia, in brevissimo tempo, i presunti autori ed il mandante di numerosi ...