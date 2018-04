Svelati i volti di due new entry in Stranger Things 3 | nuovi attori nel cast con

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Tra i titoli più fortunati di Netflix negli ultimi due anni c'è sicuramente la serie dei Duffer Brothers, che con3 si appresta a riportare in scena i misteri di Hawkins con diverse novità.Ad annunciare due newnel terzo capitolo della serie, che non sarà rilasciata prima del 2019, è stato il numero uno di Netflix Ted Sarandos: iper la stagione numero 3 della serie diventata in instant cult sulla piattaforma streaming sono Cary Elwes e Jake Busey.Il primo entra nelnei panni del sindaco Kline, il secondo nei panni di un certo Bruce. Personaggi che erano già stati annunciati comeinnesti nella trama qualche tempo fa, ma che solo ora hanno finalmente anche un volto. Di Larry Kline si sa che è un classico politico degli anni '80, un uomo di mezza età furbo e guidato solo dai propri interessi, mentre di Bruce sappiamo che è un ...