“Supervincita? Macché” Quanto deve pagare di tasse il fortunato Superenalotto | ha

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Prendiamola con le pinze, è vero che la cifra vinta è da vertigini e che tutto è in proporzione, ma se andiamo a vedereè l’importo che il vincitore dovràdi, viene un mancamento. Ricapitoliamo, ieri è stato centrato il 6 alin una ricevitoria di Caltanissetta. Ilsi è portato a casa 130,2 milioni di euro. Madovràdiallo Stato? L’uomo dovrà infatti fare i conti per la prima volta con la nuova tassazione prevista dalla manovra bis varata lo scorso giugno per le vincite superiori ai 500 euro. L’aliquota è passata dal 6% al 12% e, di conseguenza, dovrà versare una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro. Risorse che, secondo un’analisi del Servizio Bilancio della Camera, in alcuni casi serviranno per iniziativa a favore del territorio italiano con investimenti e interventi per le zone ...