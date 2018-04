Superenalotto | vinti 130 milioni di euro a Caltanissetta Una delle vincite più alte

Superenalotto - vinti oltre 130 milioni a Caltanissetta : Vincono un 6, un 5 e un 4, tutti nella stessa schedina, giocati in un punto vendita in via Vitaliano Brancati 15, della città siciliana

Superenalotto - a Caltanissetta centrato il 6 : vinti oltre 130 milioni di euro : centrato il 6 al Superenalotto . La giocata vincente, da più di 130 milioni di euro , è stata registrata in un punto vendita di Caltanissetta . La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73. Una vincita, comunica Sisal, che è stata realizzata tramite una “schedina 2 pannelli” nel punto vendita di via Vitaliano Brancati 15 del comune siciliano. Il jackpot ammonta a 130.195.242,12 euro . Con la stessa giocata sono stati realizzati ...

Superenalotto : vinti a Roma e Rocca di Papa più di 36mila euro : Jackpot alle stelle: 126,3 milioni in palio Roma – Lazio regione fortunata al SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso sono stati centrati due 5 da 36.367,31 euro ciascuno. A Roma, presso la Tabaccheria Maya di via della Corazzata 61, in località Lido di Ostia, con la stessa schedina un fortunato giocatore ha centrato un 5, due 4, quattro 3 e un 2, per una vincita complessiva di oltre 37mila euro. L’altro 5, invece, è stato ...