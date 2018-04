: #SuperEnalotto, a #Caltanissetta un 6 da oltre 130 milioni di euro. Si tratta della quinta maggior vincita di sempr… - RaiNews : #SuperEnalotto, a #Caltanissetta un 6 da oltre 130 milioni di euro. Si tratta della quinta maggior vincita di sempr… - SkyTG24 : Superenalotto, maxi vincita a Caltanissetta: centrato 6 da 130 milioni - Agenzia_Ansa : #Superenalotto, 6 da oltre 130 milioni a #Caltanissetta -

Ilfa vincere 130 milioni adove si è festeggiato tutta la notte. La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73.La schedina è stata compilata in un punto vendita di via Brancati. E' la quinta vincita più grande di tutti i tempi. La vincita,dice Sisal,è stata realizzata tramite una "schedina 2 pannelli". Questo è il primo montepremi ad essere sottoposto alla nuova tassazione delle vincite eccedenti i 500 euro, in vigore da ottobre 2017. Il prelievo fiscale va dal 6% al 12% e cioé 15 mln di euro.(Di mercoledì 18 aprile 2018)