SuperEnalotto | gioca 21 euro e vince 130 milioni | ecco quante tasse pagherà il fortunato

Sbancato il SuperEnalotto a Caltanissetta. Gioca 21 euro - vince 130 milioni : Storico 6 al SuperEnalotto centrato a Caltanissetta. Un jackpot da 130 milioni di euro che si piazza al quinto posto delle vincite di sempre. Per conquistarlo è bastata una schedina da 21 euro, Giocata dal fortunato avventore di un'edicola in via Vitaliano Brancati, nel capoluogo siciliano. La combinazione dei sogni è stata 12, 23, 39, 54, 72, 73 che ha portato nelle casse del vincitore 130.195.242,12 milioni di euro, ai quali va ...

“SuperEnalotto : è record!”. Vincita da 130milioni di euro. Ecco numeri della combinazione vincente e dove sono stati giocati : Per chi ha imbroccato la sestina vincente la vita da oggi è tutta un’altra cosa. Un bel sei, tondo tondo, al Superenalotto per una Vincita da 130 milioni di euro è stato realizzato questa sera in un punto vendita di via Vitaliano Brancati 15 a Caltanissetta, in Sicilia. E non è finita qui. Visto che la stessa giocata ha realizzato anche un 5 e quattro 4. La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73, numeri che il fortunato ...

SuperEnalotto - fa lo stesso sogno per due volte : poi gioca e sbanca tutto : Ha vinto 630mila euro al SuperEnalotto "grazie" ad un sogno premonitore, anzi due sogni per essere precisi. Questo almeno è quello che ha raccontato la fortunata all’agenzia Agipronews. La vincita risale...

Lotto e SuperEnalotto - premi stellari per quattordici fortunati giocatori : SuperenaLotto, continua la caccia al magico 6: Nessun "6" nel concorso di sabato 7 aprile del SuperEnaLotto, con il Jackpot che sale a 126,3 milioni, il quinto premio più alto nella storia del gioco...

SuperEnalotto - nell'ultima estrazione esultano in tre. 10eLotto - gioca 5 euro e sbanca : Nessuna traccia del 6. La sestina vincente del SuperEnalotto continua a latitare, così come il 5+1. Nell’ultima estrazione – riferisce Agipronews – sono stati però centrati tre &ldquo...