Superenalotto | caccia al vincitore dei 130 milioni | molti gli identikit

Superenalotto - festa a Caltanissetta : centrato un 6 da oltre 130 milioni di euro. È la quinta vincita più alta di sempre. Caccia al milionario : vincita record. Un sei da oltre 130 milioni di euro centrato questa sera,martedì, al SuperEnalotto. La vincita è stata registrata in un punto vendita di Caltanissetta, in Sicilia, con...