Sul fatto di giovedì torna “A casa vostra” Campobasso | la transumanza dei politici

Lo strano gesto di Cecilia e Jeremias Rodriguez Sul GF 15 di Barbara D'Urso : cosa hanno fatto : Uno strano gesto quello di Cecilia e Jeremias Rodriguez che poche ore prima dell'inizio della nuova edizione del GF, condotto da Barbara D'Urso , postano queste due foto su Instagram. Che avranno ...

In Edicola Sul fatto Quotidiano del 18 aprile : Dopo 44 giorni in freezer - si scioglie il Pd : il No ai 5Stelle è già diventato Ni : Casellati favorita, oggi il Quirinale dà le carte A un mese e mezzo dal voto arriva l'esploratore: la presidente del Senato sarebbe la soluzione per avviare la partita (che può durare tutto maggio) di Fabrizio d'Esposito Chi muore si rivede di Marco Travaglio Toh, chi si rivede: il Pd. Quando ormai disperavamo di trovare traccia del secondo partito italiano, votato dal 18,7% degli elettori, s'odono dal Nazareno i primi timidi vagiti e

“Quella? No!”. Caterina Balivo - che sfregio : fatta fuori. Lasciare “Detto Fatto” per un programma top ma… Sul più bello - ecco cosa ha dovuto subire : Caterina Balivo al centro di un mezzo caso in casa Rai. Il suo programma ‘Detto Fatto’ continua ad andare a gonfie vele e quindi Raiuno aveva deciso di promuoverla in quale modo. L’azienda voleva riportare in tv “Portobello”, come striscia pomeridiana di un’ora, con la conduzione di Caterina Balivo, appunto. Lo scrive Dagospia, che aggiunge un croccante retroscena. “L’operazione sarebbe ...

In Edicola Sul fatto Quotidiano del 17 aprile : Salvini dà gli ordini a Mattarella. Di Maio lo avverte e riapre al Pd : Stallo Schiaffo di Salvini al Colle: “Governo dopo le Regionali” Esplorativo? – La Lega ancora non risolve il nodo di Berlusconi: Mattarella “riflette” ed entro giovedì scoprirà le sue carte di Fabrizio d’esposito Mediaset Premier di Marco Travaglio Chi vuole sbirciare dietro le quinte della politica di questi giorni deve ricordare quel che accadde cinque anni fa. Anche allora si era votato da poco, le urne avevano partorito tre ...

Grande Fratello 15 - Simona Izzo a Blogo : "Farò un film Sul GF. Se ci fosse stato Predolin? L'avrei fatto tacere facilmente!" (Video) : Simona Izzo, già concorrente del Grande Fratello Vip, sarà una dei due opinionisti di questa quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso che tornerà in onda su Canale 5, a partire da martedì 17 aprile 2018.Noi di TvBlog abbiamo intervistato la regista e sceneggiatrice in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma che si è svolta oggi, lunedì 16 aprile 2018.prosegui la ...

Guerra Di Maio-Salvini Sulla Rai Il Fatto 'brucia' i nomi leghisti Travaglio alla guida del Tg1 grillino : Il Fatto Quotidiano apre questa mattina con l'"assalto" della Lega di Matteo Salvini al Tg1. Un lungo articolo per spiegare le mire del Carroccio sull'ammiraglia della televisione di Stato. Con tanto di nome, gradito agli ex padani

In Edicola Sul fatto Quotidiano del 16 aprile : : Manovre Le mani della Lega sulla Rai: Salvini vuole prendersi il Tg1 La partita del governo è ancora aperta, ma il Carroccio già si scalda (e punta in alto) di Gianluca Roselli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il gognometro. “Quei dieci anni di gogna ai giornalisti. E un vizio dei grillini” (il Giornale, 8.4). Tutti ricorderanno senz’altro il presidente del Consiglio Beppe Grillo che, in una conferenza stampa a Sofia, intimò alla ...

In Edicola Sul fatto Quotidiano del 15 aprile : Siria : Trump & C. bombardano. Ma soltanto un po’ : Gli Stati Uniti “Missione compiuta”. Il raid di Trump fa chic e non impegna Fine dei giochi – Washington-Parigi-Londra: una dimostrazione di forza durata un’ora di Giampiero Gramaglia Promemoria di Marco Travaglio Non sappiamo se sia vero ciò che scrive il Corriere della Sera, e cioè i vertici dei 5Stelle sono “irritati” dalle ultime esternazioni di Alessandro Di Battista su Berlusconi (“è il male assoluto, finanziava la mafia che ...

In Edicola Sul fatto Quotidiano del 14 aprile : Nodo governo. Berlusconi insiste : “Basta veti” : Stallo Ultimatum del Colle a Salvini. Dopo si “esplora” (e si vota) Mattarella dà 4 giorni al leader del Carroccio sulla grana B. Poi si punterebbe direttamente su un “tecnico” che porti alle urne di Fabrizio d’Esposito Voce del verbo delinquere di Marco Travaglio Tutto immaginavamo nella vita, fuorché di dover spiegare proprio a Niccolò Ghedini il nostro titolo di ieri: “Il Delinquente umilia Salvini, insulta i 5Stelle e spera nel Pd”. ...

Zoë Mc Pherson ha fatto un disco ballabile Sul canto degli inuit : Pubblicato il 28 gennaio, String Figures – vi. Inouï (and free) dell’artista crossmediale Zoë Mc Pherson è un ambizioso brano musicale accompagnato da un altrettanto ambizioso video di animazione di impronta artistica diretto dall’editor di motion graphic Alessandra Leone. La canzone è parte del disco “String Figures” (SVS Records) di prossima pubblicazione – 2 marzo 2018. L’album di Zoë Mc Pherson ha un ...

Nulla di fatto anche per queste conSultazioni - cosa succede ora : (Immagine: geralt/pixabay/CC) La seconda tornata di consultazioni si è conclusa venerdì 13 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto anche le cariche dello stato ma, la giornata clou è stata quella di giovedì 12 aprile quando, nel pomeriggio, sono saliti al Colle il Partito democratico, il centrodestra e il Movimento 5 stelle. cosa è accaduto Rispetto alla prime consultazioni, avvenute tra mercoledì 4 aprile e giovedì

ConSultazioni chiuse - Mattarella : confronto tra partiti non ha fatto progressi. Governo serve con urgenza : Nulla di fatto. «Il confronto tra i partiti non ha fatto progressi», ha detto Mattarella al termine del secondo giro di Consultazioni sottolineando l'urgenza e la necessità di...