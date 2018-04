Su WhatsApp è in roll out la possibilità di rimuovere gli amministratori

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. WhatsApp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Controllare lo stato dei server di WhatsApp : Stai aspettando un messaggio, una chiamata o videochiamata su WhatsApp e l’applicazione di messaggistica non funziona più all’improvviso? Hai provato a inviare decine di messaggi o contenuti multimediali ma nessuno viene recapitato? Non allarmarti, la prima cosa da fare è Controllare lo stato dei server di WhatsApp. Molte volte nell’ultimo anno è capitato che WhatsApp non funzionasse a causa di problemi di malfunzionamento nei ...

Sesso - “se perfino mentre si fa l’amore si controllano WhatsApp e Tinder : ecco perché il desiderio nelle coppie è in pieno tracollo” : “Vogliamo parlare dei motivi per cui il desiderio nella coppia è in pieno tracollo? Allora bisogna partire da come i rapporti tra le persone sono cambiati: oggi può accadere che la persona con cui esci magari sta flirtando con altre due donne su Whatsapp o Tinder mentre tu parli. Per non parlare delle donne, sono sempre di più, che mentre fanno l’amore controllano il cellulare. Insomma, è chiaro che il concetto di intimità è andato a farsi ...