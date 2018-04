Studenti Erasmus in visita al Museo del Cioccolato

Invito a cena con Erasmus : Studenti stranieri e famiglie s'incontrano a tavola : A Bologna due fratelli hanno creato un sito per far entrare nelle case dei residenti gli universitari che arrivano da altri Paesi. A settembre il servizio sarà...

Invito a cena per Erasmus : Studenti stranieri e famiglie s'incontrano a tavola : A Bologna due fratelli hanno creato un sito per far entrare gli universitari che arrivano da altri paesi nelle case dei residenti. A settembre il servizio sarà...

Invito a cena per Erasmus : Studenti stranieri e famiglie s'incontrano a tavola : famiglie bolognesi e studenti Erasmus s'incontrano a tavola. Una volta alla settimana parte l'Invito. E davanti a un piatto di tortellini o tagliatelle si condivide una cultura, si scambiano mondi, s'...

Calcio e serie Tv - scatta in Europa la portabilità : streaming garantito agli Studenti Erasmus : La spesa dei consumatori per i servizi di streaming video in abbonamento è aumentata del 113% all'anno tra il 2010 e il 2014, mentre l'incremento del numero di utenti è stato del 56 % tra il 2014 e ...