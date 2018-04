STRISCIA LA NOTIZIA Boom di ascolti | oltre 7 milioni di spettatori È il programma più

Stefano De Martino attaccato da STRISCIA la notizia per l’ennesimo errore all’Isola dei Famosi : Striscia la notizia scopre l’errore di Stefano De Martino durante la finale dell’Isola dei Famosi Striscia la notizia è tornata ad attaccare Stefano De Martino per il suo ruolo da inviato all’Isola dei Famosi. Dopo i numerosi errori riscontrati nel corso delle varie gare tra naufraghi, il tg satirico di Antonio Ricci ha riscontrato l’ennesimo […] L'articolo Stefano De Martino attaccato da Striscia la notizia per l’ennesimo errore all’Isola dei ...

STRISCIA la Notizia mostra la lite fuori onda tra Cecilia e Elena : Elena Morali a Striscia: “Cecilia Capriotti ci provava con Amaurys” Striscia la Notizia ha mostrato questa sera nella sua rubrica de i nuovi mostri la lite tra Cecilia Capriotti e Elena Morali avvenuta durante un fuori onda domenica da Barbara d’Urso. Le due hanno litigato violentemente anche in diretta a Domenica Live, ma durante uno stacco a nero le due prime donne dell’Isola dei Famosi non hanno gettato le armi e ...

Stefano De Martino - nuovo attacco di STRISCIA la Notizia/ L'inviato sbaglia tutto durante la prova del fuoco : Stefano De Martino, attacco di Striscia la Notizia: il tg satirico mostra l'errore commesso dalL'inviato dell'Isola dei Famosi durante la prova del fuoco della finale.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 20:36:00 GMT)

Vinitaly : inviato di STRISCIA la Notizia fa l'alcoltest a Zaia - risultato 0 dopo 8 ore : Verona, 17 apr. (AdnKronos) - “Bere responsabile: ho aderito volentieri all’invito dell’inviato di Striscia la Notizia Charlie Gnocchi, a fare la prova del palloncino per l’alcol. Il test, effettuato alle 16 dopo otto ore di fiera, è rimasto a zero”. Lo ha detto il Presidente della Regione del Venet

Roma - STRISCIA la Notizia contro i parcheggiatori abusivi : Brumotti investito : Roma, Striscia la Notizia contro i parcheggiatori abusivi: Brumotti investito Continua la campagna dell’inviato di Striscia la Notizia che nei panni di un supereroe molto particolare lascia dei regali a chi non rispetta i posti dei disabili. Continua a leggere

Vinitaly : inviato di STRISCIA la Notizia fa l’alcoltest a Zaia - risultato 0 dopo 8 ore : Verona, 17 apr. (AdnKronos) – ‘Bere responsabile: ho aderito volentieri all’invito dell’inviato di Striscia la Notizia Charlie Gnocchi, a fare la prova del palloncino per l’alcol. Il test, effettuato alle 16 dopo otto ore di fiera, è rimasto a zero”. Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che, oggi al Vinitaly in corso a Veronafiere, si è sottoposto di buon grado alla prova del ...

STRISCIA LA NOTIZIA ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Video - tapiro in diretta per Alessia Marcuzzi e bacio alla Cipriani : STRISCIA la NOTIZIA ALL'ISOLA dei FAMOSI: irruzione in diretta nella puntata della finale. Valerio Staffelli consegna il tapiro ad Alessia Marcuzzi, poi bacia Francesca Cipriani(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 00:18:00 GMT)

STRISCIA la Notizia contro Alessia Marcuzzi : 'A 'Verissimo' 'frottole' con lacrimuccia d'ordinanza' : Nel giorno della finalissima dell' Isola dei Famosi, Striscia la Notizia continua ad attaccare Alessia Marcuzzi e replica all' intervista a 'Verissimo' dandole della 'bugiarda'. Isola, Alessia ...

STRISCIA la Notizia contro Alessia Marcuzzi : «A 'Verissimo' 'frottole' con lacrimuccia d'ordinanza» : Nel giorno della finalissima dell' Isola dei Famosi, Striscia la Notizia continua ad attaccare Alessia Marcuzzi e replica all' intervista a 'Verissimo' dandole della 'bugiarda'. Isola, Alessia ...

Isola dei famosi - STRISCIA la notizia umilia Alessia Marcuzzi a pochi minuti dalla finale : 'Bella str...' : Da Striscia la notizia un bel 'servizietto' contro Isola dei famosi e Alessia Marcuzzi , a pochi minuti dalla diretta della finale. Il tg satirico di Canale 5, senza pietà, riprende l'intervista della ...

“Ma che fine ha fatto Raffaele Pisu?”. Fu un volto storico di STRISCIA la notizia - poi di lui nessuna notizia : ecco come lo ritroviamo oggi a 92 anni suonati. Complimenti! : Per tanti anni è stato un volto noto della tv, uno di quelli che nel corso delle trasmissioni, abbiamo imparato a conoscere ed amare. Poi più nulla, quasi nell’anonimato, fino a una recente intervista in cui ha raccontato di aver scoperto di essere divenuto padre a 92 anni. Parliamo di Raffaele Pisu, ospite a Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda alle 23:35 su Rai1. Pisu è stato uno degli esponenti della commedia italiana e a ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete aggredito : la foto su Facebook : Dopo la pausa domenica questa sera, lunedì 16 aprile, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline. (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:50:00 GMT)

FRANCO TERLIZZI - CANNAGATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Rivelazione shock a STRISCIA la Notizia : e Alessia Marcuzzi? : Striscia la Notizia contro Isola dei FAMOSI: Valerio Staffelli intervista FRANCO TERLIZZI sul caso canna-gate. A sua detta, altri naufraghi appoggiavano Eva Henger e la sua denuncia.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:46:00 GMT)

Franco Terlizzi a STRISCIA la Notizia conferma la tesi di Eva Henger : Striscia: Franco Terlizzi dà ragione a Eva Henger Franco Terlizzi questa sera è stato fermato da Valerio Staffelli a Striscia La Notizia, il quale ovviamente ha chiesto all’ex naufrago di Eva Henger, Francesco Monte e del canna-gate. Valerio inizialmente si è complimentato con l’ex pugile per la bellissima Isola che ha fatto e Franco ha risposto ironicamente chiedendogli il perchè non avesse nessun tapiro per lui. Staffelli è poi ...