Stefano Cucchi | modificate note su stato di salute Cinque carabinieri a processo

Stefano Cucchi - carabinieri testi in aula : “Relazioni su salute modificate su ordine dei superiori” : C’è un nuovo inedito capitolo nella storia della morte di Stefano Cucchi . Arriva dal processo ai cinque carabinieri accusati, a vario titolo, di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia, grazie alle testi monianza di due militari. L’Arma era informata, forse preoccupata, della vicenda dell’arresto e la successiva morte del geometra romano arrestato per droga, tanto che, dopo il decesso e l’apertura dell’indagine, vennero chieste due ...

Processo Cucchi bis - il detenuto Lainà : “Stefano mi disse che i carabinieri si erano «divertiti» con lui” : «Stefano sembrava una zampogna tanto era gonfio, mi disse: mi hanno quasi ammazzato, sono stati i carabinieri, si sono “divertiti” con me. Volevano sapere della provenienza della droga ma io non ho parlato, non sono una spia». A dirlo, nella prima corte d’Assise del Tribunale di Roma dove si celebra il Processo Cucchi bis, il detenuto Luigi Lainà, ...