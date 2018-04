Stati Unti | morta l’ex first lady Barbara Bush Foto

Torino - arreStati i presunti colpevoli per la calca di Piazza San Carlo durante la finale di Champions : Otto persone sono state arrestate dalla polizia di Torino perché sospettate di aver creato il panico in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno, durante la proiezione della finale Juventus-Real Madrid, ...

ArreStati i presunti responsabili del panico di Piazza San Carlo - 8 persone in manette : Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. Si tratta di otto persone per le quali si sta procedendo all'arresto.Secondo quanto si apprende, è un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante. A ...

Perché i fattorini in bici di Foodora non sono Stati reintegrati o assunti : Il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato da sei ex fattorini ciclisti di Foodora, che erano stati allontanati dopo le proteste di piazza per le questioni relative alla paga oraria e che avevano chiesto il reintegro e l'assunzione, oltre al risarcimento e ai contribuiti previdenziali non goduti. "Siamo soddisfatti - dice il legale dell'azienda di food delivery Giovanni Realmonte - ora aspettiamo di ...

PlayStation Now - ecco i giochi che verranno aggiunti al catalogo ad aprile : Come ogni inizio mese, Sony ha aggiunto nuovi giochi al PlayStation Now , il servizio di game streaming purtroppo ancora inedito in italia. I giocatori potranno infatti mettere le mani su Saints Row: Gat Out of Hell, The Unfinished Swan e Risen 3 Enhanced Edition. Ma non solo: tra le novità di ...

Latias e Latios sono Stati aggiunti su Pokémon GO - intanto Niantic paga per il Pokémon GO festival 2017 : Latias e Latios, Pokémon leggendari della regione di Hoenn, entrano a far parte dell'universo di Pokémon GO. Latias farà la sua comparsa in Europa ed Asia, Latios arriverà in America del Nord, America del Sud ed Africa. Il 5 maggio poi i due Pokémon si scambieranno posizione. intanto Niantic pagherà 1,5 milioni di dollari per chiudere il caso del fallito Pokémon GO festival 2017. L'articolo Latias e Latios sono stati aggiunti su Pokémon GO, ...

Anna Rosa - uccisa a 84 anni per errore a Bitonto : arreStati i sette presunti killer : La donna venne uccisa il 30 dicembre scorso in seguito a una sparatoria tra bande criminali rivali nel centro di Bitonto.Continua a leggere

Stati Uniti : fiducia consumatori sale a 102 punti - stima flash - : Il dato preliminare relativo il mese di marzo relativo il sentiment dei consumatori statunitensi elaborato dall'Università del Michigan è passato da 99,7 a 102 punti. Il consenso era fissato a 99,2 ...