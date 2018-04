Stati Uniti | in calo le scorte di petrolio settimanali

È morto il wrestler Bruno Sammartino - il gigante buono italiano che incantò gli Stati Uniti : Il gigante buono è morto. Bruno Sammartino, tra i più celebri wrestler nella storia della disciplina, si è spento all'età di 82 anni a Pittsburgh, la città che l'ha accolto da quando aveva 15 anni. Originario di Pizzoferrato, in provincia di Chieti, Sammartino si trasferì negli Stati Uniti dopo aver passato gran parte della sua giovane vita a nascondersi con la sua famiglia dai soldati durante la seconda ...

Efficienza energetica : l’italiana Grastim sbarca negli Stati Uniti con la big Unilever : Grastim, società italiana specializzata in impianti per la produzione di energia pulita attraverso la cogenerazione, sbarca negli Stati Uniti con un investimento complessivo di 10 milioni di dollari. L’azienda ha siglato un primo accordo con la multinazionale anglo-olandese Unilever per il finanziamento, la realizzazione e la gestione di una nuova centrale energetica (basata su un cogeneratore a gas naturale da 4,4 MW, caldaie di integrazione e ...

Perché negli Stati Uniti le aziende stanno assumendo tantissimi adolescenti : Nuove regole, nuove leggi Ecco Perché imprese e politica stanno cercando di facilitare l'assunzione dei teenager. Molte aziende, afferma il Wall Street Journal, pescano i ragazzi più promettenti nei ...

Circa 8mila caffetterie Starbucks resteranno chiuse per un pomeriggio negli Stati Uniti per organizzare corsi contro le discriminazioni razziali : Più di 8mila caffetterie di Starbucks resteranno chiuse per un intero pomeriggio il prossimo mese, per consentire ai loro dipendenti di partecipare a corsi su come prevenire le discriminazioni razziali nei punti vendita della società. La decisione è stata assunta The post Circa 8mila caffetterie Starbucks resteranno chiuse per un pomeriggio negli Stati Uniti per organizzare corsi contro le discriminazioni razziali appeared first on Il Post.

Cina-Stati Uniti - sfida a colpi di startup. La grande avanzata degli «unicorni» cinesi : In Cina le startup valutate più di un miliardo di dollari nascono con lo stesso ritmo degli Stati Uniti, attingendo a fondi di giganti di Internet come Alibaba, Tencent e oltre mille imprese nazionali, società di capitali che hanno mosso miliardi di dollari l'anno negli ultimi anni....

Il "treno della pupù" sta facendo litigare gli Stati Uniti : Arriva da New York, ma nessuno lo vuole. E la ragione non è difficile da capire. C'è un treno merci carico di resti fognari della Grande mela che sta causando più di un problema negli Stati Uniti, ...

Gli Stati Uniti duri con l'Italia sulla Russia : gravi conseguenze? Video : L'inviato di Trump in Ucraina è stato chiaro, l'Italia non può eliminare le #sanzioni ai russi senza che ci siano conseguenze. Parole dure dell'inviato speciale della Casa Bianca che così intende mandare un avviso sottolineando che le sanzioni sono misure dell'UE e non italiane. Il non rispettarle porterebbe comunque prima a dei problemi con Bruxelles; la #lega però si sa, non ha timore di scontrarsi con l'Unione Europea in caso di necessita', ...

Vietato vendere a Zte : gli Stati Uniti contro il colosso tech cinese : Zte (Photo by Miquel Benitez/Getty Images) Gli Stati Uniti alzano una nuova barriera contro la Cina. Il dipartimento del commercio di Washington ha Vietato alle aziende americane di vendere componenti alla cinese Zte, colosso degli smartphone. Il divieto durerà sette anni. L’accusa degli Usa è che la multinazionale cinese abbia violato l’embargo contro Iran e Corea del nord. L’azienda avrebbe mentito sulla vendita di prodotti ...

Stati Uniti - la minaccia all'Italia : 'Non toccate la Russia'. Vogliono decidere il nostro governo : 'L' Italia non può togliere le sanzioni alla Russia senza subire gravi conseguenze '. Kurt Volker , inviato speciale dell'amministrazione Trump per l'Ucraina, in una intervista a La Stampa, ci ...

L’ex first lady degli Stati Uniti Barbara Bush ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche : L’ex first lady USA Barbara Bush ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche e di passare il tempo a casa con la famiglia ricevendo solamente delle cure palliative. Lo ha fatto sapere il portavoce della famiglia Bush. Barbara Bush The post L’ex first lady degli Stati Uniti Barbara Bush ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche appeared first on Il Post.

Maroni : «Sbagliato il raid in Siria - ma non si può incrinare il rapporto con gli Stati Uniti» : E credo che le questioni di politica internazionale non siano in cima alla lista delle loro priorità. Contano molto di più temi di casa nostra, come la flat tax o l'abolizione della legge Fornero». ...

Siria - gli Stati Uniti : 'Pronte nuove sanzioni contro la Russia' : La Casa Bianca è pronta a colpire la Russia con nuove sanzioni all'indomani dell'attacco missilistico compiuto in Siria. Lo ha affermato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, annunciando ...

L'ex capo del Dis Giampiero Massolo a Mezz'ora in più : "La situazione in Siria resta critica - pochi chilometri tra gli eserciti di Russia e Stati Uniti" : "La situazione in Siria resta seria, anzi critica: poche centinaia di chilometri si frappongono tra uomini russi e uomini americani sul terreno". A fotografare così la situazione in Siria dopo l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è L'ex capo del Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza interna ed esterna) Giampiero Massolo, che ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3 sottolinea: "Raramente, ...