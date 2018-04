Spread Btp apre in calo a 122 | 7 punti

Spread Btp chiude in lieve calo a 125 : ROMA, 17 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 125 punti base dai 127 di ieri, con un rendimento all'1,75%.

Spread Btp/Bund chiude in calo a 126 : ANSA, - ROMA, 9 APR - Chiusura in lieve calo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna quota 126 punti contro i 129 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari all'...