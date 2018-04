Spazio | un nuovo strumento protagonista della caccia agli esopianeti | si chiama “Darkness”

Tennis World Tour - provato il nuovo gioco sportivo di BigBen - SpazioGames.it : Sebbene sia meno complesso in termine di gestione dei giocatori in campo, in particolar modo se paragonato ad altri sport di squadra, il Tennis è una disciplina complessa e ricca di sfaccettature. ...

Bari - SABATO L'INAUGURAZIONE DEL PARCO CARRANTE - FESTA PER L'APERTURA DEL NUOVO Spazio VERDE NEL MUNICIPIO II : ...- esibizione della fanfara della scuola Massari Gallilei - QuattroPerQuattro Streetband - guerrilla gardening - animazione per bambini con i ragazzi della parrocchia Don Guanella - piccoli spettacoli ...

Regionali - Di Lucente : "Basta con la retorica del nuovo e Spazio alle idee" : Se sei uno di loro, detieni la scienza politica in tasca, tanto che Sartori si scansi, per carità. Sono, come direbbe mia figlia, 'belli, buoni e saporiti'. Ma ci mettereste la mano sul fuoco?'. E ...

Museo dell'Auto di Torino - Un nuovo Spazio per le americane degli anni d'oro : Il mito americano si rinnova al Mauto di Torino, con un nuovo allestimento, una scenografia che riprende lo skyline di New York, con limmancabile ponte di Brooklyn, e soprattutto due protagoniste deccezione: una Packard Super-Eight del 1937 e una Cadillac Series 62 del 1947, restaurate in collaborazione con Nicola Bulgari e con il Centro NB per American Automotive Heritage, nato in proprio per preservare il patrimonio automobilistico ...

Spazio : nuovo successo per Ariane 5 - portati in orbita 2 satelliti giapponesi e inglesi : Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua seconda missione del 2018 posizionando correttamente in orbita due satelliti: DSN-1/Superbird-8 e HYLAS 4. DSN-1/Superbird 8 è un satellite per telecomunicazione dell’operatore giapponese SKY Perfect JSAT. Equipaggiato con ripetitori ad alte performance, il satellite fornirà servizi di telecomunicazione soprattutto al mercato giapponese. HYLAS 4 è, invece, un satellite per comunicazione ...

"Hashtag24 – L’attualità condivisa" - al via il nuovo Spazio di approfondimento di Sky Tg24 condotto da Riccardo Bocca : Capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network. È questo lo spirito di Hashtag24 – L'attualità condivisa, il nuovo spazio di approfondimento condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, in diretta da oggi, 4 aprile 2018, ogni mercoledì alle 21 (e in replica alle 23) su Sky Tg24 HD e disponibile su Sky On Demand e sui social ...

Roma. Inaugurati lo Spazio incontro Scholé e un nuovo centro antiviolenza : Garantire strutture polifunzionali sui territori, in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi e di costituire un punto di

Spazio - lanciatori : nuovo design per il razzo New Glenn di Blue Origin : Cambio di look per New Glenn. L’azienda statunitense Blue Origin ha appena presentato un nuovo design per il suo razzo, che dovrebbe effettuare il suo primo lancio nel 2020. Progettato a partire dal 2012, il vettore doveva inizialmente essere alimentato da sette motori BE-4 a metano e ossigeno liquido, disegnati e costruiti dalla stessa compagnia. Ora invece – spiega Global Science – Blue Origin ha deciso di utilizzare al posto del ...